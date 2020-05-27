27 Mayıs 2020, Çarşamba

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Son dakika: Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı

Bakan Koca güncel vaka sayısını açıkladı
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Güncelleme Tarihi: 27.05.2020 Giriş Tarihi: 27.05.2020

Son dakika haberine göre, , sosyal medya hesabından güncel corona virüsü vakalarını açıkladı. Tabloya göre tarihinde yapılan 21 bin 43 corona virüsü testinden 1.035'i pozitif çıktı, 34 kişi hayatını kaybetti, 1.286 hasta da iyileşti.

Bakan Koca, Twitter hesabından ' Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre tarihinde yapılan 21 bin 043 corona virüsü testinden 1.035'i pozitif çıktı, 34 kişi hayatını kaybetti, 1.286 hasta da iyileşerek taburcu edildi. Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 1 milyon 894 bin 650, toplam vaka sayısı 159 bin 797, toplam vefat sayısı 4 bin 431, toplam yoğun bakım hasta sayısı 723, toplam entübe hasta sayısı 331, toplam iyileşen hasta sayısı ise 122 bin 793 olarak yer aldı.

"VERİLER, RİSKİ KÜÇÜLTMEDE İSTİKRAR SAĞLADIĞIMIZI GÖSTERİYOR"

, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Veriler, riski küçültmede istikrar sağladığımızı gösteriyor. 83 milyonun başarısı devam etmeli. DAHA FAZLA ÖZGÜRLÜK, tedbirlere eksiksiz uyuma bağlı. Özgürlüğün istediği özveriyi gösterelim. Yeni hayat tarzımız: Kontrollü Sosyal Hayat, HEP BİRLİKTE TEDBİR. " ifadelerini kullandı.

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