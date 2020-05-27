Son dakika: Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı

Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından güncel corona virüsü vakalarını açıkladı. Tabloya göre 27 Mayıs tarihinde yapılan 21 bin 43 corona virüsü testinden 1.035'i pozitif çıktı, 34 kişi hayatını kaybetti, 1.286 hasta da iyileşti.

Bakan Koca, Twitter hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 27 Mayıs tarihinde yapılan 21 bin 043 corona virüsü testinden 1.035'i pozitif çıktı, 34 kişi hayatını kaybetti, 1.286 hasta da iyileşerek taburcu edildi. Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 1 milyon 894 bin 650, toplam vaka sayısı 159 bin 797, toplam vefat sayısı 4 bin 431, toplam yoğun bakım hasta sayısı 723, toplam entübe hasta sayısı 331, toplam iyileşen hasta sayısı ise 122 bin 793 olarak yer aldı.

"VERİLER, RİSKİ KÜÇÜLTMEDE İSTİKRAR SAĞLADIĞIMIZI GÖSTERİYOR"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Veriler, riski küçültmede istikrar sağladığımızı gösteriyor. 83 milyonun başarısı devam etmeli. DAHA FAZLA ÖZGÜRLÜK, tedbirlere eksiksiz uyuma bağlı. Özgürlüğün istediği özveriyi gösterelim. Yeni hayat tarzımız: Kontrollü Sosyal Hayat, HEP BİRLİKTE TEDBİR. " ifadelerini kullandı.

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