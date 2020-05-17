Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkma yasağı kaç gün olacak?
11 Mayıs Pazartesi günü gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 16-17-18-19 Mayıs tarihlerinde sokağa çıkma yasağını ilan etmişti. Gözler yarın yapılacak kabine toplantısına çevrildi. Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı hakkında açıklama yapılması bekleniyor. Peki, Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkma yasağı kaç gün olacak?
11 MAyıs tarihinde düzenlenen kabine toplantısının ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan ulusa sesleniş gerçekleştirmişti. Tüm Türkiye Başkan Erdoğan'ı canlı olarak takip etti. 16-17-18-19 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Şimdi gözeler yarın düzenlenecek kabine toplantısında olacak. Başkan Erdoğan'ın tekrar ulusa sesleniş ile açıklama yapması bekleniyor.
RAMAZAN BAYRAMI'NDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?
Ramazan ayının sonlarına gelirken, bu günlerde corona virüsü salgını önlemleri kapsamında bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı sorusunun cevabı internette oldukça fazla arayan konular arasında yer aldı. Bayram'da sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı henüz belirsizliğini koruyor. Yarın yapılacak toplantının ardından Başkan Erdoğan'ın kararı açıklaması bekleniyor.
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