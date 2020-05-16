SON DAKİKA: Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı

Son dakika haberine göre; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından güncel corona virüsü vakalarını açıkladı. Tabloya göre 16 Mayıs tarihinde yapılan 42 bin 236 corona virüsü testinden bin 610'u pozitif çıktı, 41 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 004 hasta da iyileşti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki 16 Mayıs tarihine ait corona virüs vaka ve vefat sayısını sosyal medya hesabından açıkladı.



Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Yoğun bakım hasta sayımızla yoğun bakıma giren hastalarımızdan vefat edenlerin oranı azalıyor. İyileşme hızındaysa öngörülebilir bir yavaşlama var. Koronavirüsün yayılmasına karşı verdiğimiz mücadelede evde kaldığımız günlerin rolü çok büyük. Evde kalalım." ifadelerine yer verdi.

Yoğun bakım hasta sayımızla yoğun bakıma giren hastalarımızdan vefat edenlerin oranı azalıyor. İyileşme hızındaysa öngörülebilir bir yavaşlama var. Koronavirüsün yayılmasına karşı verdiğimiz mücadelede evde kaldığımız günlerin rolü çok büyük. Evde kalalım. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/uqHd3kvAqI — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 16, 2020

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