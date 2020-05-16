16 Mayıs 2020, Cumartesi

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SON DAKİKA: Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı

Bakan Koca güncel vaka sayısını açıkladı
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Güncelleme Tarihi: 16.05.2020 Giriş Tarihi: 16.05.2020

Son dakika haberine göre; , hesabından güncel corona virüsü vakalarını açıkladı. Tabloya göre 16 Mayıs tarihinde yapılan 42 bin 236 corona virüsü testinden bin 610'u pozitif çıktı, 41 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 004 hasta da iyileşti.

, 'deki 16 Mayıs tarihine ait corona virüs vaka ve vefat sayısını hesabından açıkladı.

Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Yoğun bakım hasta sayımızla yoğun bakıma giren hastalarımızdan vefat edenlerin oranı azalıyor. İyileşme hızındaysa öngörülebilir bir yavaşlama var. Koronavirüsün yayılmasına karşı verdiğimiz mücadelede evde kaldığımız günlerin rolü çok büyük. Evde kalalım." ifadelerine yer verdi.

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