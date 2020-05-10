Yeni tip corona virüsü (Covid-19) tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta haftasonları sokağa çıkma yasağı uygulanıyordu. Ülkemizin pandemide göstermiş olduğu başarı neticesinde 7 büyükşehir, bu kapsamdan çıkarılmıştı. Ramazan Bayramı'nın da yaklaşması ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın normalleşme planını açıklamasıyla beraber vatandaşlar, Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olup olmayacağını merak etmeye başladı. Bilindiği gibi 4 aşamadan oluşan normalleşme planı, ilk etapta 11 Mayıs'ta yürürlüğe giriyor ve AVM'ler, kuaförler, berberler ve güzellik salonları açılıyor. Peki, Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Ramazan Bayramı'nda 9 gün sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte son dakika gelişmeleri ve detaylar...

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) tedbirleri kapsamında, Bilim Kurulu'nun önerileri kapsamında sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başlanmıştı. Vaka sayılarının azalmasıyla birlikte normalleşme planı devreye sokulmuş ve planın ilk adımı 11 Mayıs'ta başlayacaktı. Normalleşme adımlarına gidilirken vatandaşlar da Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olup olmayacağını merak etmeye başladı. Ramazan Bayramı'nda 9 gün sokağa çıkma yasağı mı olacak? İşte tüm detaylar...

19 MAYIS'TA 4 GÜN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GELEBİLİR!

Alışveriş merkezlerinin kademeli açılması planı, salı gününe denk gelen 19 Mayıs Atatürk'�� Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı içine alan 16-17-18-19 Mayıs'ta dört günlük sokağa çıkma yasağı uygulanması formülleri üzerinde duruluyor. Ancak henüz konuya dair net bir açıklama gelmedi.

RAMAZAN BAYRAMI'NDA 9 GÜN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Ramazan Bayramı'nın ilk günü 24 Mayıs Pazar gününe denk geliyor. Arife günü olan 23 Mayıs Cumartesi, bayramın ilk günü 24 Mayıs Pazar, bayramın üçüncü günü 25 Mayıs Pazartesi ve 26 Mayıs Salı günlerinde dört günlük sokağa çıkma yasağı öngörülüyor.

Bazı iddialar bayramda 9 gün sokağa çıkma olacağını ifade etse de bu durum hakkında açıklanmış resmi bir bilgi yok. Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın daha önce 'Gerek duyulursa bayramda sokağa çıkma yasağı da söz konusu olur.' demişti.

BAYRAMDAN SONRA 65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALKIYOR MU?

Hürriyet'in haberine göre, salgının seyrine göre bu yaş grubuna yeni sürprizler olabilir. Olumsuz bir gelişme olmazsa Ramazan Bayramı sonrası hafta içi bir gün sokağa çıkabilecekler.

Verilerde olumlu durumun sürmesi halinde ise haziran ayında 65 yaş ve üstü kişilerin sokağa çıkma yasağının tamamen kalkması hedefleniyor.

YURT İÇİ VE YURT DIŞI UÇUŞLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

İç hat ve dış hat uçuşları 28 Mayıs'ta kademe kademe başlayacak. Pandemi ile mücadeledeki rakamlarına göre uçuşların başlaması haziran ayına da kalabilir. İlk etapta 19 ülkeye uçuş planlanıyor. Yurtiçi uçuşlarda, seyahat kısıtlamasının devam ettiği şehirlerde seyahat izni alarak yolculuk yapılacak.

Bulaşıyı önlemek için orta koltukların boş tutulması başta olmak üzere tedbirler alınacak. Seyahat kısıtlamasının 27 Mayıs ve 31 Ağustos olarak belirlenen normalleşmenin ikinci aşamasında tamamen bitmesi durumunda bütün uçuşlar serbest olacak.

DİĞER