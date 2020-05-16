Balon balığı zehirli mi? Balon balığı yenir mi? Balon balığı öldürür mü?

Antalya'da 3 kişi balon balığı yedikten sonra zehirlendi. 3 arkadaştan biri yoğun bakımda tedaviye alınırken, hayati tehlikeyi atlatamadı. Bu gelişme sonrasında vatandaşların akıllarına "Balon balığı zehirli mi?" ve "Balon balığı yenir mi?" soruları gündeme geldi ve aratmaya başladılar. Peki, balon balığı zehirli mi ve öldürür mü? İşte tüm detaylar...

Antalya'da 3 kişi yedikleri balon balığından zehirlendiler. Muratpaşa ilçesi Kızılsaray Mahallesi'ndeki bir pasajda esnaf olan Hükümdar Akbay (52), Ali Akgül (51) ve Nedim Derbek (46) bir seyyar satıcıdan aldıkları balon balıklarını pişirip yedikten sonra fenaşalarak hastaneye kaldırıldılar. Balıktan zehirlendikleri ortaya çıkan bu isimlerden Nedim Derbek henüz hayati tehlikeyi atlamadı.

Bu olay geçmiş yaşanan benzer vakaları da akıllara getirirken, "Balon balıkları zehirli mi?", "Balon balığı öldürür mü?" gibi soruların sorulmasına neden oluyor. İşte Akdeniz'e sonradan gelip, diğer türler için tehdit oluşturan balon balıklarıyla ilgili bilgiler...

BALON BALIĞI ZEHİRLİ Mİ? BALON BALIĞI ÖLDÜRÜR MÜ?

Anavatanının Kızıldeniz olduğu bilinenen bu balıklar, kendini tehlikede gördüğü an şişer ve bu yüzden adı balon balığı (Lagocephalus Sceleratus) olarak anılır. Balon balığı Türkiye'de yabancı tür olarak tanımlanıyor. Balon balığının büyük bir karaciğeri vardır. Bu pişirildiği ve yendiği anda öldürür. Bu balıkların özellikle havyarı ve karaciğeri en tehlikeli yerleridir. Balon balığı yendiği zaman en belirgin etkisi ayakta felç oluşumudur. 2000'li yılların başlarında Akdeniz'de görülmeye başlanan bu balıkların, 5 türü bulunuyor. Akdeniz'de balon balığını yiyen predatör tür bulunmaması nedeniyle, bu tür oldukça tehlikeli bir hale geldi. Kuvvetli çenesi bulunan balon balıkları, oltaların iğnelerini kırabildiği için tutulması da oldukça zor. Öte yandan eti zehirli olan bu balık, küçük ölçekli balıkçıları da ekonomik anlamda zarara uğratıyor.

DİĞER