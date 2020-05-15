Uzmanlar uyardı! Bugün ve yarınki hava durumu tehlikeli mi?
Meteoroloji'nin resmi sitesinden yaptığı açıklama sonrası vatandaşlar hava durumunu merak etmeye başladı. Sıcak hava dalgası mı geliyor? Meteoroloji'nin yaptığı uyarı ne? İşte bugün ve yarınki hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyardı, ülke bu hafta sonu Kuzey Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgasının etkisinde olacak. Bugünden itibaren gelecek hafta sonuna kadarki süreçte Türkiye'de yağış beklenmiyor.
SICAKLIK REKORLARINA YAKLAŞILABİLİR
Bu hafta sonu Marmara'nın güneyi, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu bölgeleri ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde "son yılların en sıcak mayıs ayının" yaşanması bekleniyor. İç ve Batı bölgelerdeki birçok il ve ilçe merkezinde mayıs ayı sıcaklık rekorlarına yaklaşılabileceği ve bazı yerlerde de bu sıcaklıkların geçilebileceği tahmin ediliyor.
METEOROLOJİ'NİN UYARISI
Meteoroloji resmi sitesinde, "Bu hafta sonu Cuma gününden itibaren önümüzdeki hafta ortasına kadar hava sıcaklıklarının hissedilir derecede artarak yurdumuzun batı bölgelerinde (Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri) mevsim normallerinin 9 ila 13 derece üzerinde seyredeceği ve uzun yıllar Mayıs ayında kaydedilen en yüksek sıcaklık değerlerini yer yer aşabileceği değerlendirilmektedir. Yurdumuzun diğer bölgelerinde ise mevsim normallerinin 5 ila 9 derece üzerinde seyredeceği öngörülmektedir. Vatandaşlarımızdan özellikle kronik rahatsızlıkları bulunanlar ile çocuk ve yaşlılarımızın aşırı sıcak havanın neden olabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları ve güneş ışığının dik geldiği saatlerde açık havada bulunmamaları sağlıkları açısından önem arz etmektedir." ifadeleri yer aldı.
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