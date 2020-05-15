15 Mayıs 2020, Cuma

HABERLER

Uzmanlar uyardı! Bugün ve yarınki hava durumu tehlikeli mi?

Bugün ve yarınki hava durumu tehlikeli mi?
HABERLER
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 15.05.2020 Giriş Tarihi: 15.05.2020

'nin resmi sitesinden yaptığı açıklama sonrası vatandaşlar hava durumunu merak etmeye başladı. Sıcak hava dalgası mı geliyor? Meteoroloji'nin yaptığı uyarı ne? İşte bugün ve yarınki hava durumu...

Genel Müdürlüğü uyardı, ülke bu hafta sonu üzerinden gelen sıcak hava dalgasının etkisinde olacak. Bugünden itibaren gelecek hafta sonuna kadarki süreçte Türkiye'de yağış beklenmiyor.

SICAKLIK REKORLARINA YAKLAŞILABİLİR

Bu hafta sonu Marmara'nın güneyi, Ege, ve İç Anadolu bölgeleri ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde "son yılların en sıcak mayıs ayının" yaşanması bekleniyor. İç ve Batı bölgelerdeki birçok il ve ilçe merkezinde mayıs ayı sıcaklık rekorlarına yaklaşılabileceği ve bazı yerlerde de bu sıcaklıkların geçilebileceği tahmin ediliyor.

METEOROLOJİ'NİN UYARISI

Meteoroloji resmi sitesinde, "Bu hafta sonu Cuma gününden itibaren önümüzdeki hafta ortasına kadar hava sıcaklıklarının hissedilir derecede artarak yurdumuzun batı bölgelerinde (Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri) mevsim normallerinin 9 ila 13 derece üzerinde seyredeceği ve uzun yıllar Mayıs ayında kaydedilen en yüksek sıcaklık değerlerini yer yer aşabileceği değerlendirilmektedir. Yurdumuzun diğer bölgelerinde ise mevsim normallerinin 5 ila 9 derece üzerinde seyredeceği öngörülmektedir. Vatandaşlarımızdan özellikle kronik rahatsızlıkları bulunanlar ile çocuk ve yaşlılarımızın aşırı sıcak havanın neden olabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları ve güneş ışığının dik geldiği saatlerde açık havada bulunmamaları sağlıkları açısından önem arz etmektedir." ifadeleri yer aldı.


17 Mayıs 2020 hava durumu


16 Mayıs 2020 hava durumu

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HABERLER HABERLERİ
Şener Özbayraklı Şilan Makal ile dünya evine girdi! Şener Özbayraklı Şilan Makal ile dünya evine girdi!
Bedelli askerlik ne zaman başlayacak? Bedelli askerlik ne zaman başlayacak?
BİM'de bu hafta hangi ürünler indirimli? BİM'de bu hafta hangi ürünler indirimli?
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör