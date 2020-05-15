15 Mayıs 2020, Cuma
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BİM'de bu hafta hangi ürünler indirimli? BİM aktüel kataloğu 15 Mayıs 2020
BİM 13-15 Mayıs aktüel katalog ürünleri satışa sunuldu. BİM her hafta indirimli ürünler sunuyor. Vatandaşlar BİM'de yer alan indirimli ürünleri merak ediyor. 15 Mayıs 2020 BİM aktüel kataloğu yayınlandı. Hangi ürünler indirimde? Realme C2 Cep Telefonu, Kablosuz Kafa Bantlı Kulaklık, Taşınabilir Şarj Aleti 10.000 mAh ve daha fazlası haberimizde...
BİM 13-15 Mayıs aktüel kataloğu yayınlandı. İndirimli ürünleri yine dikkat çeken sürprizlerle müşterilere sunuldu. Uygun fiyatlı ve bol indirimli ürünler raflarda yerini aldı. Katalogda Realme C2 Cep Telefonu, Kablosuz Kafa Bantlı Kulaklık, Taşınabilir Şarj Aleti 10.000 mAh, Akım Korumalı 3 USB Girişli Priz ve 1 TB taşınabilir Harddisk 3.0 dikkat çekti.
BİM AKTÜEL KATALOĞU 15 MAYIS 2020
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