15 Mayıs 2020, Cuma

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BİM'de bu hafta hangi ürünler indirimli? BİM aktüel kataloğu 15 Mayıs 2020

BİM'de bu hafta hangi ürünler indirimli?
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Güncelleme Tarihi: 15.05.2020 Giriş Tarihi: 15.05.2020

13- katalog ürünleri satışa sunuldu. BİM her hafta indirimli ürünler sunuyor. Vatandaşlar BİM'de yer alan indirimli ürünleri merak ediyor. 15 Mayıs 2020 BİM aktüel kataloğu yayınlandı. Hangi ürünler indirimde? Realme , , 10.000 mAh ve daha fazlası haberimizde...

13- kataloğu yayınlandı. İndirimli ürünleri yine dikkat çeken sürprizlerle müşterilere sunuldu. Uygun fiyatlı ve bol indirimli ürünler raflarda yerini aldı. Katalogda Realme , , 10.000 mAh, Akım Korumalı 3 USB Girişli Priz ve 1 TB taşınabilir Harddisk 3.0 dikkat çekti.

BİM AKTÜEL KATALOĞU 15 MAYIS 2020


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