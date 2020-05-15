15 Mayıs 2020, Cuma

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Son dakika: Hangi illerde sokağa çıkma yasağı var? 16-17-18-19 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri?

Son dakika: Hangi illerde sokağa çıkma yasağı var? 16-17-18-19 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri?
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Giriş Tarihi: 15.05.2020

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyada hayatı durma noktasına getiren yeni tip corona virüsü (koronavirüs) nedeniyle ülkemizde de birtakım tedbirler alınıyor. Bu önlemlerden birisi de hafta sonu sokağa çıkma yasağı. Vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri de bu hafta sonu ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve 'da sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı... Cuma gününe gelmemizin ardından vatandaşlar başta Ankara, İstanbul ve İzmir olmak üzere sokağa çıkma yasağı var mı? sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Pazartesi günü gerçekleştirilen Toplantısı'nın ardından Başkan , gerçekleştirdiği ulusa sesleniş konuşmasında 16-17-18-19 Mayıs tarihlerinde sokağa çıkma yasağı olup olmayacağını açıkladı. Peki hafta sonu sokağa çıkma yasağı hangi şehirlerde uygulanacak? İşte detaylar...

Küresel bir salgın haline gelen ve ülkemizde de görülen corona virüsüyle (koronavirüs) mücadele devam ederken, virüsün yayılmasını önlemek amacıyla alınan bir dizi tedbirlerden birisi de hafta sonu sokağa çıkma yasağı... 'de hafta sonu ve resmi tatillerde sokağa çıkma yasağının uygulanmasına devam edilirken, cuma gününe gelmemizle birlikte vatandaşlar konuyla ilgili aramalarını hızlandırdı.

Corona virüsü vakalarını düşmesinin ardından kontrollü sosyal hayat için çalışmalar hızlandırken, bazı büyükşehirlerde sokağa çıkma yasağı tamamen kaldırıldı. Resmi tatil olan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve 'nın salı gününe denk gelmesiyle 16-17-18-19 Mayıs tarihlerinde sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı merak konusu oldu. Peki bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte detaylar...

Başkan 'ın Türkiye'deki corona virüsü (koronavirüs) vakalarının düşmesinin ardından normalleşme planını açıklamasıyla birlikte vatandaşlar arasında sokağa çıkma yasağının devam edip etmeyeceği merak konusu olmuştu. Başkan Erdoğan, 'nın ardından gerçekleştirdiği ulusa sesleniş konuşmasında 16-17-18-19 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı hakkında vatandaşı bilgilendirdi.

Başkan Erdoğan, haftalık olarak topnan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ne geçtiğimiz pazartesi günü 7. kez videokonferans yoluyla başkanlık etti.

Erdoğan, toplantı sonrası gerçekleştirdiği ulusa sesleniş konuşmasında 16-17-18-19 Mayıs tarihlerinde sokağa çıkma yasağının uygulanacakğını açıkladı. 4 gün sürecek sokağa çıkma yasağı , Aydın, , ve 'da uygulanmayacak.

9 İLDE DAHA SEYAHAT KISITLAMASI KALDIRILDI

Seyahat kısıtlaması kaldırılan iller, Antalya, Aydın, Erzurum, , , Mersin ve olarak ilk etapta açıklanmıştı. Son açıklamaya göre ise, Adana, , Mardin, Trabzon, , Denizli, , Şanlıurfa, 'da kısıtlama kaldırıldı.

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