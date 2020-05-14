14 Mayıs 2020, Perşembe

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Emekli maaşları ne zaman ödenecek? SSK ve Bağkur emekli maaşları ne zaman yatacak?

Emekli maaşları ne zaman ödenecek?
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Güncelleme Tarihi: 14.05.2020 Giriş Tarihi: 14.05.2020

öncesi emekliye erken ödeme yapılacağı açıklanmıştı ve Bağkur emeklileri merak içerisinde maaşlarının ne zaman yatacağını araştırıyor. Peki, SSK ve Bağkur emekli maaşları ne zaman yatacak?

Geçtiğimiz günlerde Aile, Çalışma ve ve Başkan tarafından müjdesi verilen emekli maaşları haberi hakkında vatandaşlar araştırma yapıyor.

EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, 19 Mayıs'ın resmi tatil olması ve 24-25-26 Mayıs'ın 'na denk gelmesi sebebiyle emekli aylığı ödemelerinin erkene alındığını aktarmıştı.

Bakan Selçuk, "Emeklilerimizin aylıklarını öne çekerek 15-22 Mayıs tarihleri arasında hesaplarına yatırıyoruz." bilgisini paylaşmıştı.

BAĞKUR EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

Buna göre, 4A () kapsamında olanlardan normalde ödeme günü 17, 18, 19, 20 olanlara 15 Mayıs'ta; 21, 22, 23 olanlara 18 Mayıs'ta; 24, 25, 26 olanlara ise 20 Mayıs'ta emekli aylıkları ödenecek.

4B (Bağ-kur) kapsamındaki emeklilerin ve hak sahiplerinin ise aylıkları, ödeme günü 25, 26 olanlar için 21 Mayıs'ta; 27, 28 olanlar için de 22 Mayıs'ta hesaplarına yatırılacak.

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