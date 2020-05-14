14 Mayıs 2020, Perşembe

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan 14 Mayıs Çiftçiler Günü mesajı

Başkan Erdoğan'dan 14 Mayıs Çiftçiler Günü mesajı
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Giriş Tarihi: 14.05.2020

Başkan hakkında özel paylaşım yaptı. Başkan Erdoğan yaptığı paylaşımda "Her zaman yanında olduğumuz, her koşulda desteklediğimiz, üretimimizin, kendi kendimize yeter olabilmenin teminatı olan, toprak dostu tüm çiftçilerimizin 'nü tebrik ediyorum." ifadelerine yer verdi.

Türkiye Başkan Recep Tayyip Erdoğan, çiftçilerin 'nü kutladı.

Başkan Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Her zaman yanında olduğumuz, her koşulda desteklediğimiz, üretimimizin, kendi kendimize yeter olabilmenin teminatı olan, toprak dostu tüm çiftçilerimizin 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nü tebrik ediyorum. El ele vererek ülkemizi tarımda en ileriye taşımayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan, paylaşımında çiftçilere süreci öncesi ve sonrası verilen desteklerin bulunduğu bir görsele de yer verdi.

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