Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan 14 Mayıs Çiftçiler Günü mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 14 Mayıs Çiftçiler Günü hakkında özel paylaşım yaptı. Başkan Erdoğan yaptığı paylaşımda "Her zaman yanında olduğumuz, her koşulda desteklediğimiz, üretimimizin, kendi kendimize yeter olabilmenin teminatı olan, toprak dostu tüm çiftçilerimizin 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nü tebrik ediyorum." ifadelerine yer verdi.

Türkiye Başkan Recep Tayyip Erdoğan, çiftçilerin 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nü kutladı.

Başkan Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Her zaman yanında olduğumuz, her koşulda desteklediğimiz, üretimimizin, kendi kendimize yeter olabilmenin teminatı olan, toprak dostu tüm çiftçilerimizin 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nü tebrik ediyorum. El ele vererek ülkemizi tarımda en ileriye taşımayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan, paylaşımında çiftçilere corona virüsü süreci öncesi ve sonrası verilen desteklerin bulunduğu bir görsele de yer verdi.

Her zaman yanında olduğumuz, her koşulda desteklediğimiz, üretimimizin, kendi kendimize yeter olabilmenin teminatı olan, toprak dostu tüm çiftçilerimizin 14 Mayıs #DünyaÇiftçilerGünü'nü tebrik ediyorum.



El ele vererek ülkemizi tarımda en ileriye taşımayı sürdüreceğiz. pic.twitter.com/VPks7txZgM — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 14, 2020

DİĞER