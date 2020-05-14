14 Mayıs Eczacılar Günü kutlama mesajları ve sözleri! İşte en güzel Eczacılar Günü mesajları...

Türkiye'de 14 Mayıs günü 1968 yılından beri Eczacılar Günü olarak kutlanmaktadır. Özellikle yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgınından sonra ülkemizde sağlık çalışanlarına karşı jestler artmış bulunmakta. 14 Mayıs Eczacılar Günü'nde de vatandaşlar çevresindeki eczacılara kutlama mesajı atmak istiyor. İşte en güzel 14 Mayıs Eczacılar Günü mesajları...

1968 yılından beri ülkemizde 14 Mayıs Eczacılar Günü olarak kutlanmaktadır. Çevresinde, ailesinde, komşularında eczacılık mesleğine sahip olanlar sabah saatlerinden itibaren eczacılar günü mesajları ve sözleri araştırması yapıyorlar. İşte en güzel Eczacılar Günü mesajları...

ECZACILAR GÜNÜ MESAJLARI VE SÖZLERİ 2020!

Türkiye'de 1968 yılından beri eczacılar günü kutlanmaktadır. Bugün 14 Mayıs Eczacılar Günü olarak kutlanıyor. Hal böyle olunca vatandaşlar sevdikleri ile bu mesajları paylaşmak istiyor. Buna göre; haberimizin içerisinden Eczacılar Günü mesajları ve sözlerine ulaşabilirsiniz.

ECZACILAR GÜNÜ NE ZAMAN?

Akademik eczacılık eğitiminin başladığı 14 Mayıs tarihi ülkemizde her yıl 'Eczacılık Günü' olarak kutlanmaktadır. İstanbul'da düzenlenen Dünya Eczacılık Kongresi sırasında, delegasyonun "FIP'in kuruluş tarihi olan 25 Eylül'ün tüm dünyada ortak olarak Dünya Eczacılık Günü adıyla kutlanması" önerisini, Uluslararası Eczacılık Federasyonu (FIP) delegasyonu oy birliği ile kabul edilmiştir.

ECZACILAR GÜNÜ KUTLAMA MESAJLARI

14 Mayıs Eczacılık Günü'nüzü kutlar, mesleğinizin daha da güzel günlere ulaşmasını temenni ederim.

Nerede görev yaparsa yapsın, insan sağlığına önemli katkılar sunan tüm eczacıların "eczacılık günü" nü en içten dileklerimle kutluyorum.

Gelecek 14 Mayısların, insanlığa mesleğinize güzel günler getirmesi dileklerimle Eczacılık Gününüzü kutluyorum.

Bilimsel eczacılığın akademik kuruluşunun yıl dönümünde tüm eczacıların '' Eczacılık Bayramını '' kutlar , meslek yaşamlarında başarılar dilerim.

Eczacılık, insanlığın hastalıklarla verdiği mücadelede, tedavi sürecinin en önemli aktörlerinden biridir. 14 Mayıs Eczacılar Günü tüm Eczacılara Kutlu Olsun.

İlaç dağıtım alanlarında kesintisiz 24 saat sağlık hizmeti veren, sağlık sorunlarına yardım için hep yanımızda olan eczacıların Eczacılar Günü Kutlu Olsun.

DİĞER