14 Mayıs 2020, Perşembe

HABERLER

14 Mayıs Eczacılar Günü kutlama mesajları ve sözleri! İşte en güzel Eczacılar Günü mesajları...

İşte en güzel Eczacılar Günü mesajları
HABERLER
ABONE OL
Giriş Tarihi: 14.05.2020

Türkiye'de 14 Mayıs günü 1968 yılından beri Eczacılar Günü olarak kutlanmaktadır. Özellikle yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgınından sonra ülkemizde sağlık çalışanlarına karşı jestler artmış bulunmakta. 14 Mayıs Eczacılar Günü'nde de vatandaşlar çevresindeki eczacılara kutlama mesajı atmak istiyor. İşte en güzel 14 Mayıs Eczacılar Günü mesajları...

1968 yılından beri ülkemizde 14 Mayıs Eczacılar Günü olarak kutlanmaktadır. Çevresinde, ailesinde, komşularında eczacılık mesleğine sahip olanlar sabah saatlerinden itibaren eczacılar günü mesajları ve sözleri araştırması yapıyorlar. İşte en güzel Eczacılar Günü mesajları...

ECZACILAR GÜNÜ MESAJLARI VE SÖZLERİ 2020!

Türkiye'de 1968 yılından beri eczacılar günü kutlanmaktadır. Bugün 14 Mayıs Eczacılar Günü olarak kutlanıyor. Hal böyle olunca vatandaşlar sevdikleri ile bu mesajları paylaşmak istiyor. Buna göre; haberimizin içerisinden Eczacılar Günü mesajları ve sözlerine ulaşabilirsiniz.

ECZACILAR GÜNÜ NE ZAMAN?

Akademik eczacılık eğitiminin başladığı 14 Mayıs tarihi ülkemizde her yıl 'Eczacılık Günü' olarak kutlanmaktadır. İstanbul'da düzenlenen Kongresi sırasında, delegasyonun "FIP'in kuruluş tarihi olan 25 Eylül'ün tüm dünyada ortak olarak Dünya Eczacılık Günü adıyla kutlanması" önerisini, Uluslararası Eczacılık Federasyonu (FIP) delegasyonu oy birliği ile kabul edilmiştir.

ECZACILAR GÜNÜ KUTLAMA MESAJLARI

14 Mayıs Eczacılık Günü'nüzü kutlar, mesleğinizin daha da güzel günlere ulaşmasını temenni ederim.

Nerede görev yaparsa yapsın, insan sağlığına önemli katkılar sunan tüm eczacıların "eczacılık günü" nü en içten dileklerimle kutluyorum.

Gelecek 14 Mayısların, insanlığa mesleğinize güzel günler getirmesi dileklerimle Eczacılık Gününüzü kutluyorum.

Bilimsel eczacılığın akademik kuruluşunun yıl dönümünde tüm eczacıların '' Eczacılık Bayramını '' kutlar , meslek yaşamlarında başarılar dilerim.

Eczacılık, insanlığın hastalıklarla verdiği mücadelede, tedavi sürecinin en önemli aktörlerinden biridir. 14 Mayıs Eczacılar Günü tüm Eczacılara Kutlu Olsun.

İlaç dağıtım alanlarında kesintisiz 24 saat sağlık hizmeti veren, sağlık sorunlarına yardım için hep yanımızda olan eczacıların Eczacılar Günü Kutlu Olsun.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HABERLER HABERLERİ
Bakan Koca açıkladı! İşte güncel vaka sayısı... Bakan Koca açıkladı! İşte güncel vaka sayısı...
Bakan Koca: Bu başarının sahibi 83 milyondur Bakan Koca: Bu başarının sahibi 83 milyondur
Kamu Çalışanları 18 Mayıs'ta idari izinli mi sayılacak? Kamu Çalışanları 18 Mayıs'ta idari izinli mi sayılacak?
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör