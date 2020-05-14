14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü kutlama mesajları ve sözleri! İşte en güzel Çiftçiler Günü mesajları

14 Mayıs 1946 tarihinde Uluslararası Tarım Üreticileri Federasyonu'nun kuruluş tarihi olduğu için bugün Çiftçiler günü olarak kutlanmaktadır. Çiftçilik mesleğine dikkat çekmek ve farkındalığı arttırmak için 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü olarak kutlanmaktadır. İşte en güzel 14 Mayıs Çiftçiler Günü mesajları...

14 Mayıs 1946 tarihinde Uluslararası Tarım Üreticileri Federasyonu'nun kuruluş tarihi olduğu için bugün Çiftçiler günü olarak kutlanmaktadır. Çiftçilik mesleğine dikkat çekmek ve farkındalığı arttırmak için 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü olarak kutlanmaktadır. İşte en güzel 14 Mayıs Çiftçiler Günü mesajları...

14 MAYIS DÜNYA ÇİFTÇİLER GÜNÜ MESAJLARI VE SÖZLERİ

Dünya çapında her yıl aynı tarihlere denk gelen Dünya Çiftçiler Günü, çiftçilerin eksiklerini ve yapılması gerekenlere dikkat çekmek amacıyla kutlanmaktadır. Bugün 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü merkezi Paris'te bulunan 61 ülkeden 90'ın üstünde çiftçi örgütünü temsil eden Uluslararası Tarım Üreticileri Federasyonu (IFAP) tarafından ilan edilmiş bir gündür. Sosyal medyadan paylaşım yapmak isteyenler '' 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü mesajları ve sözleri'' şeklinde araştırmalara başladı. Haberimizde, en güzel, kısa, uzun ve resimli Dünya Çiftçiler Günü kutlama mesajlarına ulaşabilirsiniz.

DÜNYA ÇİFTÇİLER GÜNÜ MESAJLARI

Tarladan mutfağa dokunduğu her şeye değer çiftçilerimizin Dünya Çiftçiler Günü kutlu olsun.

Tarlasında, bahçesinde, gece gündüz demeden çalışarak ailesine, evine ve ülkemize üretimle destek veren kadın çiftçilerimizin, Dünya Çiftçiler Günü'nü tebrik ediyorum.

Dünya Çiftçiler Günü'nü kutlar, ülkemizin fedakâr üretici kadınlarının ekonomik ve sosyal alanda daha ileri seviye de yer almasını dilerim.

Tarımsal üretimin sürekliliğin sağlanmasında başı çeken kadınlar adına adanmış bir gün olan Dünya Çiftçiler Günü kutlu olsun. Her zaman üreten ve çalışan tüm emekçi kadınlarımızın yanındayız…

Yuvası için vatanı için çalışan tüm çiftçilerimizin Dünya Çiftçiler Günü kutlu olsun.

Üretimin her aşamasında aktif olarak durmadan çalışan tüm çiftçilerimizin Dünya Çiftçiler Günü kutlu olsun.

Emekleriyle toprağı yoğuran çiftçilerimizin Dünya Çiftçiler Günü kutlu olsun.

Yuvası için vatanı için çalışan tüm çiftçilerimizin Dünya Çiftçiler Günü kutlu olsun.

Tarladan mutfağa dokunduğu her şeye değer çiftçilerimizin Dünya Çiftçiler Günü kutlu olsun.

DÜNYA ÇİFTÇİLER GÜNÜ SÖZLERİ

Dünya Çiftçiler Günü'nü kutlar, ülkemizin fedakâr üretici kadınlarının ekonomik ve sosyal alanda daha ileri seviye de yer almasını dilerim.

Üretimin her aşamasında aktif olarak durmadan çalışan tüm çiftçilerimizin Dünya Çiftçiler Günü kutlu olsun.

Elinin değdiği her şeyi güzelleştiren, emeğini üretime geçiren çiftçilerimizin Dünya Çiftçiler Günü kutlu olsun.

Tarımsal üretimin sürekliliğin sağlanmasında başı çeken kadınlar adına adanmış bir gün olan Dünya Çiftçiler Günü kutlu olsun. Her zaman üreten ve çalışan tüm emekçi kadınlarımızın yanındayız…

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ÇİFTÇİLER İÇİN SÖZLERİ

"Burada bir çiftlik kuracağım. Bu çiftlikte hayvanlar yetiştireceğim. Bir küçük ormanın kenarında tarım endüstrimize ait bacalar tütecek.""Kılınç ve saban; bu iki fatihten birincisi, ikincisine daima yenildi."

"Köylülerin gözleriyle görebilecekleri, çalışmaları için örnek tutacakları, verimli, modern, uygulamalı tarım merkezleri kurmak gereklidir."

"Bende çiftçi olduğumdan biliyorum. Makinesiz tarım olmaz."

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