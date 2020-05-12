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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Hemşireler Günü mesajı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Hemşireler Günü mesajı!
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Giriş Tarihi: 12.05.2020

ile mücadelede en kritik rolü üstlenen hemşireler için kutlama mesajları araştırılıyor. Dünya vesilesiyle Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bir mesaj yayınladı. İşte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Hemşireler Günü mesajı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yayımladığı mesajında, şunları kaydetti: "Hemşirelerimiz, kusursuz oldukları görevlerinde şimdi birer kahraman. corona virüsüne karşı mücadelede hem sağlık profesyoneli hem de adeta hasta yakını konumunda ve hastayla iletişimde daima ustalar. Duyarlı olmakta ise dünyada örnekleri yok. kutlu olsun."

Bakan Koca'nın paylaşımında yer alan görselde de "Bir kahraman. Ve bugün onun günü" ifadesi yer aldı.

SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA'NIN HEMŞİRELER GÜNÜ MESAJI

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