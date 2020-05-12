Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Hemşireler Günü mesajı!
Corona virüsü ile mücadelede en kritik rolü üstlenen hemşireler için kutlama mesajları araştırılıyor. 12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü vesilesiyle Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bir mesaj yayınladı. İşte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Hemşireler Günü mesajı!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yayımladığı mesajında, şunları kaydetti: "Hemşirelerimiz, kusursuz oldukları görevlerinde şimdi birer kahraman. corona virüsüne karşı mücadelede hem sağlık profesyoneli hem de adeta hasta yakını konumunda ve hastayla iletişimde daima ustalar. Duyarlı olmakta ise dünyada örnekleri yok. 12 Mayıs Hemşireler Günü kutlu olsun."
Bakan Koca'nın paylaşımında yer alan görselde de "Bir kahraman. Ve bugün onun günü" ifadesi yer aldı.
SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA'NIN HEMŞİRELER GÜNÜ MESAJI
Hemşirelerimiz, kusursuz oldukları görevlerinde şimdi birer kahraman. Koronavirüse karşı mücadelede hem sağlık profesyoneli hem de adeta hasta yakını konumunda ve hastayla iletişimde daima ustalar. Duyarlı olmakta ise dünyada örnekleri yok. 12 MAYIS HEMŞİRELER GÜNÜ KUTLU OLSUN. pic.twitter.com/TrseBtFTRu— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 12, 2020
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