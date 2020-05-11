11 Mayıs 2020, Pazartesi

HABERLER

Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı

Bakan Koca güncel vaka sayısını açıkladı
HABERLER
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 11.05.2020 Giriş Tarihi: 11.05.2020

, sosyal medya hesabından güncel corona virüsü vakalarını açıkladı. Tabloya göre 11 Mayıs tarihinde yapılan 32 bin 722 corona virüsü testinden 1.114'ü pozitif çıktı, 55 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 89 hasta da iyileşti.

Bakan Koca, Twitter hesabından ' Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 11 Mayıs tarihinde yapılan 32 bin 722 corona virüsü testinden 1.114'ü pozitif çıktı, 55 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 89 hasta da iyileşerek taburcu edildi. Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 1 milyon 403 bin 320, toplam vaka sayısı 139 bin 771, toplam vefat sayısı 3 bin 841, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1.126, toplam entübe hasta sayısı 578, toplam iyileşen hasta sayısı ise 95 bin 780 olarak yer aldı.

Başkan Erdoğan yeni sokağa çıkma yasağını duyurdu

"TEDBİRSİZLİĞİN BEDELİNİN AĞIR OLDUĞUNU UNUTMAYALIM"

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Tedbirlere uyarsak, yeni vaka sayımız, yakında günde 1.000'den daha az olacak. Yoğun bakım ve solunum desteğine ihtiyaç duyan hastalarımızın sayısı azalmaya devam ediyor. Bugünkü vefat sayımız 55. Tedbirsizliğin bedelinin ağır olduğunu unutmayalım. " ifadelerini kullandı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HABERLER HABERLERİ
Emekli maaşları ne zaman yatacak? Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıkladı! Emekli maaşları ne zaman yatacak? Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıkladı!
Seyahat yasağı kalktı mı? Seyahat yasağı kalktı mı?
Sokağa çıkma yasağı kaç gün olacak? Başkan Erdoğan açıkladı! Sokağa çıkma yasağı kaç gün olacak? Başkan Erdoğan açıkladı!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör