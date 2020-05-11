Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından güncel corona virüsü vakalarını açıkladı. Tabloya göre 11 Mayıs tarihinde yapılan 32 bin 722 corona virüsü testinden 1.114'ü pozitif çıktı, 55 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 89 hasta da iyileşti.

Bakan Koca, Twitter hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 11 Mayıs tarihinde yapılan 32 bin 722 corona virüsü testinden 1.114'ü pozitif çıktı, 55 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 89 hasta da iyileşerek taburcu edildi. Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 1 milyon 403 bin 320, toplam vaka sayısı 139 bin 771, toplam vefat sayısı 3 bin 841, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1.126, toplam entübe hasta sayısı 578, toplam iyileşen hasta sayısı ise 95 bin 780 olarak yer aldı.

"TEDBİRSİZLİĞİN BEDELİNİN AĞIR OLDUĞUNU UNUTMAYALIM"

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Tedbirlere uyarsak, yeni vaka sayımız, yakında günde 1.000'den daha az olacak. Yoğun bakım ve solunum desteğine ihtiyaç duyan hastalarımızın sayısı azalmaya devam ediyor. Bugünkü vefat sayımız 55. Tedbirsizliğin bedelinin ağır olduğunu unutmayalım. " ifadelerini kullandı.

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