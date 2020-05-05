YKS nasıl yapılacak? Sınavların nasıl yapılacağı hakkında ÖSYM Başkanı Halis Aygün açıklama yaptı!

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü önlemleri kapsamında tarihi değiştirilen sınavlar hakkında öğrenciler sık sık araştırma yapıyor. Peki, YKS sınavı nasıl yapılacak? ÖSYM Başkanı Halis Aygün açıkladı...

ÖSYM Başkanı Halis Aygün yaptığı açıklamada "YKS ve askeri öğrenci sınavında adaylara maske ve dezenfektan dağıtılacak. İsteyen adaylar dezenfektan ve kolonya getirebilecek" dedi.

YKS'DE SOSYAL MESAFEYE UYGUN OTURMA DÜZENİ

ÖSYM Başkanı Halis Aygün Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Yığılmayı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak için adaylar ve sınav görevlileri dışında kimse okul bahçelerine alınmayacak. Sınav salonlarında oturma düzenleri, sosyal mesafe mümkün olduğunca gözetilerek oluşturulacak"

ÖSYM BAŞKANI'NIN AÇIKLAMALARI

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