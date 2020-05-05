05 Mayıs 2020, Salı

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YKS nasıl yapılacak? Sınavların nasıl yapılacağı hakkında ÖSYM Başkanı Halis Aygün açıklama yaptı!

YKS nasıl yapılacak?
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Güncelleme Tarihi: 05.05.2020 Giriş Tarihi: 05.05.2020

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan önlemleri kapsamında tarihi değiştirilen sınavlar hakkında öğrenciler sık sık araştırma yapıyor. Peki, sınavı nasıl yapılacak? Başkanı açıkladı...

Başkanı yaptığı açıklamada " ve askeri öğrenci sınavında adaylara maske ve dezenfektan dağıtılacak. İsteyen adaylar dezenfektan ve kolonya getirebilecek" dedi.

YKS'DE SOSYAL MESAFEYE UYGUN OTURMA DÜZENİ

ÖSYM Başkanı Halis Aygün Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Yığılmayı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak için adaylar ve sınav görevlileri dışında kimse okul bahçelerine alınmayacak. Sınav salonlarında oturma düzenleri, sosyal mesafe mümkün olduğunca gözetilerek oluşturulacak"

ÖSYM BAŞKANI'NIN AÇIKLAMALARI

YKS ve LGS ne zaman? Hangi tarihte? haberin devamı

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