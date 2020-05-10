10 Mayıs 2020, Pazar

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SON DAKİKA: Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı

Bakan Koca açıkladı! İşte güncel vaka sayısı...
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Güncelleme Tarihi: 10.05.2020 Giriş Tarihi: 10.05.2020

Son dakika haberine göre; , hesabından güncel corona virüsü vakalarını açıkladı. Tabloya göre tarihinde yapılan 36 bin 187 corona virüsü testinden bin 542'si pozitif çıktı, 47 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 211 hasta da iyileşti.

, 'deki tarihine ait corona virüs vaka ve vefat sayısını hesabından açıkladı.

Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Bu tabloyu 83 milyon birlikte değiştirdik. Tedbirlere ısrarla uyarak! Mücadelemizi ciddiyetle, hiç gevşetmeden sürdürelim. İyileşen hasta sayımız yakında 100 bin kişiyi bulacak. Vefat sayımız, vaka sayımız gittikçe azalacak. Biraz daha özveriye değmez mi?" ifadelerine yer verdi.

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