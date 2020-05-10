SON DAKİKA: Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı
Son dakika haberine göre; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından güncel corona virüsü vakalarını açıkladı. Tabloya göre 10 Mayıs tarihinde yapılan 36 bin 187 corona virüsü testinden bin 542'si pozitif çıktı, 47 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 211 hasta da iyileşti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki 10 Mayıs tarihine ait corona virüs vaka ve vefat sayısını sosyal medya hesabından açıkladı.
Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Bu tabloyu 83 milyon birlikte değiştirdik. Tedbirlere ısrarla uyarak! Mücadelemizi ciddiyetle, hiç gevşetmeden sürdürelim. İyileşen hasta sayımız yakında 100 bin kişiyi bulacak. Vefat sayımız, vaka sayımız gittikçe azalacak. Biraz daha özveriye değmez mi?" ifadelerine yer verdi.
Bu tabloyu 83 milyon birlikte değiştirdik. Tedbirlere ısrarla uyarak! Mücadelemizi ciddiyetle, hiç gevşetmeden sürdürelim. İyileşen hasta sayımız yakında 100 bin kişiyi bulacak. Vefat sayımız, vaka sayımız gittikçe azalacak. Biraz daha özveriye değmez mi? https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/8dUAvwxYcL— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 10, 2020
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