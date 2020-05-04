İtalya'da bir günde 195 kişi hayatını kaybetti corona virüsünden ölen kişi sayısı 29 bini geçti
Çin'de başlayan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını Avrupa ülkeleri arasında etkisini en çok İtalya'da gösterdi. İtalya'da bugün 195 kişi corona virüsünden hayatını kaybetti. Toplam ölen kişi sayısı 29 bini aştı
İtalya'da yeni tip corona virüsü (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 195 artarak 29 bin 79'a yükseldi.
İtalya'da toplam vaka sayısı ise son bir günde 1221 arttı ve 211 bin 938 oldu. Vaka sayısındaki artış, 10 Mart'tan bu yana kaydedilen en düşük seviyeye geriledi. Toplam vakaların artış oranı yüzde 0.58 ile salgın başından bu yana en düşük oran oldu.
İyileşenlerin sayısı ise bir günde 1225 artışla 82 bin 879'a çıktı.Halen pozitif olanların sayısı 99 bin 980'e düştü. Bunlardan yüzde 81'i hastane tedavisine ihtiyaç duymuyor. Yoğun bakımdaki hasta sayısı 1479 oldu.
Ülkede bugüne kadar 1 milyon 479 bin 910 kişiye, toplamda 2 milyon 191 bin 403 test yapıldı.
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