04 Mayıs 2020, Pazartesi

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İtalya'da bir günde 195 kişi hayatını kaybetti corona virüsünden ölen kişi sayısı 29 bini geçti

İtalya'da corona virüsü 29 bin can aldı!
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Giriş Tarihi: 04.05.2020

'de başlayan ve tüm dünyayı etkisi altına alan salgını Avrupa ülkeleri arasında etkisini en çok 'da gösterdi. İtalya'da bugün 195 kişi corona virüsünden hayatını kaybetti. Toplam ölen kişi sayısı 29 bini aştı

'da yeni tip (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 195 artarak 29 bin 79'a yükseldi.

İtalya'da toplam vaka sayısı ise son bir günde 1221 arttı ve 211 bin 938 oldu. Vaka sayısındaki artış, 10 Mart'tan bu yana kaydedilen en düşük seviyeye geriledi. Toplam vakaların artış oranı yüzde 0.58 ile salgın başından bu yana en düşük oran oldu.

İyileşenlerin sayısı ise bir günde 1225 artışla 82 bin 879'a çıktı.Halen pozitif olanların sayısı 99 bin 980'e düştü. Bunlardan yüzde 81'i hastane tedavisine ihtiyaç duymuyor. Yoğun bakımdaki hasta sayısı 1479 oldu.

Ülkede bugüne kadar 1 milyon 479 bin 910 kişiye, toplamda 2 milyon 191 bin 403 test yapıldı.

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