Hokkabaz filminin konusu ne? Oyuncuları kimler? Cem Yılmaz filmi...

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını sebebiyle birçok kişi kendisini karantina altına almış durumda. Karantina esnasında izlenebilecek güzel komedi filmleri arasında yer alan ve başrolünde Cem Yılmaz'ın yer aldığı, Hokkabaz filmi hakkında birçok araştırma yapılıyor. Peki, Hokkabaz filmi konusu nedir? Oyuncuları kimler?

Hokkabaz filmi bu akşam televizyonda yayınlanıyor. Film sinema severler tarafından oldukça merak edildi. Filmin oyuncuları, konusu gibi birçok detay internet aracılığı ile araştırılanlar arasında yer alıyor.

HOKKABAZ FİLMİ KONUSU

İskender ve Maradona, hokkabazlık-sihirbazlık yaparak geçimlerini sağlayan iki arkadaştır. Başları derde girince İstanbul'dan kaçmak zorunda kalan ikili, bir turne düzenleyerek, Anadolu'ya gider. Yanlarına İskender'in huysuz babası Sait'i de alarak, büyük bir risk altına girdiklerini çok geçmeden anlarlar. Çünkü Sait, oğlu İskender'e karşı pek sevecen bir baba değildir. Ancak birlikte çıktıkları turneyle birlikte, üçlü arasında sıra dışı bir ilişki gelişir.

HOKKABAZ FİLMİ OYUNCULARI

Hokkabaz filminin başrollerinde Cem Yılmaz, Mazhar Alanson, Özlem Tekin, Tuna Orhan gibi ünlü isimler yer alıyor. Filmin yönetmenliğini Cem Yılmaz üstleniyor.

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