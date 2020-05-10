Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüsü salgını sebebiyle birçok kişi evde kendisini karantina altına aldı. Karantina esnasında izlenebilecek güzel filmler arayan vatandaşlar konu hakkında sık sık araştırma yapıyor. Vatandaşlar televizyonda yayınlanan filmleri oldukça merak ediyor. Bu akşam yayınlanacak olan ve başrolünde Kıvanç Tatlıtuğ'un yer aldığı Hadi be oğlum filmi merak konusu oldu. Peki, Hadi be oğlum filminin konusu ne? Oyuncuları kimler? saat kaçta?

Hadi be oğlum filmi bu akşam televizyonda yayınlanıyor. Film sinema severler tarafından oldukça merak edildi. Filmin oyuncuları, konusu gibi birçok detay internet aracılığı ile araştırılanlar arasında yer alıyor.

HADİ BE OĞLUM FİLMİNİN KONUSU NE?

Bir balıkçı olan Ali, hayatını küçük oğlu Efe'ye adamıştır. Ali'nin bu hayatta tek tutunduğu dal oğlu Efe olsa da, Efe diğer çocuklardan farklıdır. İletişim sorunu olan Efe, gülüp oynayan, duyduklarına tepki verebilen bir çocuk değildir. Oğluyla bağ kurmaya çalıştıkça daha da yalnız hisseden Ali'nin en büyük isteği ise, oğlunun onu anladığını bilmektir. Babasının, annesinin ve sevdiği kadının anılarının yükünü de içinde taşıyan acılı babanın oğluna duyduğu sevgi, ikisinin de hayatını şekillendirecektir...

HADİ BE OĞLUM FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Hadi be oğlum filminin oyuncu kadrosunda ünlü yıldızlar yer alıyor. Kıvanç Tatlıtuğ, Büşra Develi, Alihan Türkdemir, Yücel Erten, Feridun Düzağaç, Sezai Aydın gibi isimler filmde boy gösteriyor. Filmin yönetmen koltuğunda Bora Egemen oturuyor.

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