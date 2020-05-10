10 Mayıs 2020, Pazar

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Sağlık Bakanlığı'ndan engelliler haftası paylaşımı

Sağlık Bakanlığı'ndan engelliler haftası paylaşımı
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Güncelleme Tarihi: 10.05.2020 Giriş Tarihi: 10.05.2020

10 Mayıs ile 16 Mayıs tarihlerinde kutlanan engelli haftasına ilişkin paylaşımda bulundu. Engelli vatandaşlar için yaratmak amacıyla yapılan paylaşımda sosyal mesaj da verildi.

10-16 Mayıs tarihlerinde kutlanan hakkında paylaşımda bulundu. Sağlık Bakanlığı paylaşımda, "Engelli bireylerin toplumsal hayata eşit ve etkin katılımlarını desteklemek, toplumdaki herkesin sorumluluğudur." ifadelerini kullandı.

İŞTE SAĞLIK BAKANLIĞININ PAYLAŞIMI

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