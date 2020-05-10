10 Mayıs 2020, Pazar
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Sağlık Bakanlığı'ndan engelliler haftası paylaşımı
Sağlık Bakanlığı 10 Mayıs ile 16 Mayıs tarihlerinde kutlanan engelli haftasına ilişkin paylaşımda bulundu. Engelli vatandaşlar için farkındalık yaratmak amacıyla yapılan paylaşımda sosyal mesaj da verildi.
Sağlık Bakanlığı 10-16 Mayıs tarihlerinde kutlanan Engelliler haftası hakkında paylaşımda bulundu. Sağlık Bakanlığı paylaşımda, "Engelli bireylerin toplumsal hayata eşit ve etkin katılımlarını desteklemek, toplumdaki herkesin sorumluluğudur." ifadelerini kullandı.
İŞTE SAĞLIK BAKANLIĞININ PAYLAŞIMI
Engelli bireylerin toplumsal hayata eşit ve etkin katılımlarını desteklemek, toplumdaki herkesin sorumluluğudur.#EngellilerHaftası pic.twitter.com/INjc87hyhX— T.C. Sağlık Bakanlığı (@saglikbakanligi) May 10, 2020
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