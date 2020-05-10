Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Anneler Günü paylaşımı!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, her yıl Mayıs ayının ikinci pazarında kutlanan Anneler Günü için özel bir paylaşımda bulundu. Başkan Erdoğan, annesine özel yazdığı bir dörtlüğü okudu. İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın paylaşımı...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabında Anneler Günü dolayısıyla yaptığı paylaşımda "İstikbalimizin, birlik ve beraberliğimizin en önemli mimarları olan, her daim hürmetlerin en büyüğünü hak eden annelerimizin Anneler Günü'nü tebrik ediyorum." ifadelerine yer verdi.
Başkan Erdoğan'ın iletisine eklediği videoda ise annesi Tenzile Erdoğan, şehit anneleri ile sağlık çalışanı annelerin görselleri yer aldı.
Videoda "Sevgiyi, saygıyı, dayanışmayı, paylaşmayı ve hoşgörüyü bizlere öğreten, mutluluk ve huzur için en büyük gücümüz, cennetin ayakları altında olduğuna inandığımız, baş tacımız, ilk öğretmenimiz, ilk hamimiz, sığınağımız, ömürlerini ailelerine vakfeden, hürmetlerin en büyüğünü hak eden tüm annelerin, vatanımızın bekası için ciğerparelerini kara toprağa veren şehitlerimizin annelerinin Anneler Günü'nü tebrik ediyorum. Anneler Günümüz kutlu olsun." ifadelerini kullanan Başkan Erdoğan ayrıca bir şehidin annesine yazdığı dörtlüğü de seslendirdi.
İŞTE BAŞKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN'IN PAYLAŞIMI
İstikbalimizin, birlik ve beraberliğimizin en önemli mimarları olan, her daim hürmetlerin en büyüğünü hak eden annelerimizin Anneler Günü'nü tebrik ediyorum. pic.twitter.com/TAyppqWwaD— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 10, 2020
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