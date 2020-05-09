09 Mayıs 2020, Cumartesi

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SON DAKİKA: Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı

Bakan Koca güncel vaka sayısını açıkladı
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Güncelleme Tarihi: 09.05.2020 Giriş Tarihi: 09.05.2020

Son dakika haberine göre; , hesabından güncel corona virüsü vakalarını açıkladı. Tabloya göre 9 Mayıs tarihinde yapılan 35 bin 605 corona virüsü testinden bin 546'sı pozitif çıktı, 50 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 084 hasta da iyileşti.

, 'deki 9 Mayıs tarihine ait corona virüs vaka ve vefat sayısını hesabından açıkladı.

Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Toplam iyileşen sayısı 90 bine yaklaştı. Yoğun bakım desteğine ihtiyaç duyanların sayısındaki azalma devam ediyor. Yapılan test sayısına göre, yeni tanı konan vaka sayısında düşüş devam ediyor. Tedbiri elden bırakmayalım." ifadelerine yer verdi.

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