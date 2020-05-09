SON DAKİKA: Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı

Son dakika haberine göre; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından güncel corona virüsü vakalarını açıkladı. Tabloya göre 9 Mayıs tarihinde yapılan 35 bin 605 corona virüsü testinden bin 546'sı pozitif çıktı, 50 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 084 hasta da iyileşti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki 9 Mayıs tarihine ait corona virüs vaka ve vefat sayısını sosyal medya hesabından açıkladı.



Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Toplam iyileşen sayısı 90 bine yaklaştı. Yoğun bakım desteğine ihtiyaç duyanların sayısındaki azalma devam ediyor. Yapılan test sayısına göre, yeni tanı konan vaka sayısında düşüş devam ediyor. Tedbiri elden bırakmayalım." ifadelerine yer verdi.

Toplam iyileşen sayısı 90 bine yaklaştı. Yoğun bakım desteğine ihtiyaç duyanların sayısındaki azalma devam ediyor. Yapılan test sayısına göre, yeni tanı konan vaka sayısında düşüş devam ediyor. Tedbiri elden bırakmayalım. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/4PfFahNftn — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 9, 2020

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