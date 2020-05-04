Babam filminin konusu ne? Oyuncuları kimler?
Çin'de ortaya çıkan corona virüsü salgını sebebiyle birçok kişi kendisini karantina altına aldı. Hal böyle olunca vatandaşlar izlenecek güzel film arayışına girdi. Televizyonda yayınlanan ve büyük beğeni toplayan Babam filminin konusu ne? Oyuncuları kimler?
"Babam" dün akşam televizyonda yayınlandı ve büyük ilgi gördü. Filmin öncesinde ve sonrasında birçok araştırma yapıldı. Babam filmi konusu nedir oyuncuları kimler? Sorularına ilişkin yoğun araştırmalar yapıyor.
BABAM FİLMİ KONUSU NEDİR?
Babam filmi Nihat Durak'ın yönetmen koltuğunda yer aldığı, senaristliğini Nail Pelivan'ın yaptığı sinema filmi. Çekimleri Temmuz (2017) sonlarına doğru Gelibolu, Çanakkale'de başladı. Yaklaşık 6 hafta süren çekimler Ağustos sonlarına doğru tamamlandı. Filmin adı ilk olarak "Sardalya Kokusu" olarak belirlendi. Çekimler devam ederken son hafta filmin senaristi filmin adının "Babam" olarak değiştirildiği duyurdu. Filmin konusu, Yusuf Tunalı'nın (Çetin Tekindor) "Tunalı Sardalya" adında bir balık konserve imalathanesi vardır. Yusuf batmak üzere olan fabrikası ile ilgilenirken eşi hayatını kaybeder. Eşi öldükten sonra kabullenemediği ve ilgilenmediği zihinsel engelli oğlu Arif'le (Berker Güven) ilgilenmelidir. Feride (Melisa Şenolsun) henüz öğretmen olarak atanamadığı için Yusuf'un konserve fabrikasında işe girer. Feride zamanla Yusuf ile oğlu Arif arasındaki buzları eritecektir.
BABAM FİLMİ OYUNCULARI
Çetin Tekindor - Yusuf Tunalı
Melisa Şenolsun - Feride
Berker Güven - Arif
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde