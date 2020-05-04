Çin'de ortaya çıkan corona virüsü salgını sebebiyle birçok kişi kendisini karantina altına aldı. Hal böyle olunca vatandaşlar izlenecek güzel film arayışına girdi. Televizyonda yayınlanan ve büyük beğeni toplayan Babam filminin konusu ne? Oyuncuları kimler?

"Babam" dün akşam televizyonda yayınlandı ve büyük ilgi gördü. Filmin öncesinde ve sonrasında birçok araştırma yapıldı. Babam filmi konusu nedir oyuncuları kimler? Sorularına ilişkin yoğun araştırmalar yapıyor.

BABAM FİLMİ KONUSU NEDİR?

Babam filmi Nihat Durak'ın yönetmen koltuğunda yer aldığı, senaristliğini Nail Pelivan'ın yaptığı sinema filmi. Çekimleri Temmuz (2017) sonlarına doğru Gelibolu, Çanakkale'de başladı. Yaklaşık 6 hafta süren çekimler Ağustos sonlarına doğru tamamlandı. Filmin adı ilk olarak "Sardalya Kokusu" olarak belirlendi. Çekimler devam ederken son hafta filmin senaristi filmin adının "Babam" olarak değiştirildiği duyurdu. Filmin konusu, Yusuf Tunalı'nın (Çetin Tekindor) "Tunalı Sardalya" adında bir balık konserve imalathanesi vardır. Yusuf batmak üzere olan fabrikası ile ilgilenirken eşi hayatını kaybeder. Eşi öldükten sonra kabullenemediği ve ilgilenmediği zihinsel engelli oğlu Arif'le (Berker Güven) ilgilenmelidir. Feride (Melisa Şenolsun) henüz öğretmen olarak atanamadığı için Yusuf'un konserve fabrikasında işe girer. Feride zamanla Yusuf ile oğlu Arif arasındaki buzları eritecektir.

BABAM FİLMİ OYUNCULARI

Çetin Tekindor - Yusuf Tunalı

Melisa Şenolsun - Feride

Berker Güven - Arif

Erkan Kolçak Köstendil

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