Son dakika: Corona virüsü aşısı bulundu mu? Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan corona virüsü aşısı açıklaması!
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya hızla yayılan corona virüsü salgını ülkemizde de etkisini sürdürmeye devam ediyor. Tüm dünyada aşı ve ilaç çalışmaları devam ederken, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan son dakika corona virüsü aşısı açıklaması geldi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank CNN Türk ekranlarında yaptığı açıklamalar ile corona virüsü salgını süreci hakkında bilgilendirme yaptı. Bakan Varank, yeni test kitleri, aşı ve maske gibi konularda da açıklamalarda bulundu.
CORONA VİRÜSÜ İÇİN YERLİ TEST KİTLERİ ÜRETİMİ
Bakan Varank yaptığı açıklamada, "Türkiye'de 13 firma bu kitleri üretebiliyorlar. Dünyanın birçok ülkesine ihracatını yapıyorlar. Bunların tamamı desteklediğimiz, bir çoğu Teknopark'ta faaliyet gösteren firmalar. Burada iyi bir durumdayız. Biz TÜBİTAK ile bir çağrı başlatmıştık. Özellikle yeni nesil tanı kitlerinin üretilmesiyle ilgili. Orada da güzel gelişmeler var. Bizim desteklediğimiz şu anda hızlı sonuç verebilen bir hızlı tanı kitini belki de dünyada ilk olacak şekilde Haziran ayı gibi prototipini üretmeyi planlıyoruz. Güzel bir netice alırsak dünyaya da yeni bir inovatif ürünü çıkartma şansımız olacak." ifadelerini kullandı
BAKAN VARANK'TAN CORONA VİRÜSÜ AŞISI AÇIKLAMASI
"Biz bu virüs daha ülkemiz sınırlarına girmeden önce bilim insanlarımızla bir toplantı yapmıştık. TÜBİTAK'ın koordinasyonunda biz bu platformu oluşturduk ve burada özellikle bu hastalığın tedavisinde kullanılacak ilaçlar ve aşı çalışmalarıyla ilgili projeleri değerlendirmeye aldık. 17 projeyi destekliyoruz, bunların 8'i aşı geliştirme projesi. Hem Hasan hocamız TÜBİTAK'ın başında birebir her gün belki görüşmeler yaparak bu projeleri takip ediyorlar.
"CORONA VİRÜSÜ AŞISINDA HAYVAN DENEYLERİ AŞAMASINA GELİNDİ"
"Şu anda bunu ilk kez buradan söyleyeyim. Rekombinant aşıda üç tane hocamız hayvan deneyleri aşamasına geldi. Hatta bir tanesi hayvan deneylerini başlattı."
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