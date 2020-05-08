08 Mayıs 2020, Cuma

HABERLER

Son dakika: Corona virüsü aşısı bulundu mu? Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan corona virüsü aşısı açıklaması!

Corona virüsü aşısı bulundu mu? Bakan açıkladı!
HABERLER
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 08.05.2020 Giriş Tarihi: 08.05.2020

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya hızla yayılan salgını ülkemizde de etkisini sürdürmeye devam ediyor. Tüm dünyada ve çalışmaları devam ederken, 'tan son dakika corona virüsü aşısı açıklaması geldi.

CNN Türk ekranlarında yaptığı açıklamalar ile salgını süreci hakkında bilgilendirme yaptı. Bakan Varank, yeni test kitleri, ve maske gibi konularda da açıklamalarda bulundu.

CORONA VİRÜSÜ İÇİN YERLİ TEST KİTLERİ ÜRETİMİ

Bakan Varank yaptığı açıklamada, "Türkiye'de 13 firma bu kitleri üretebiliyorlar. Dünyanın birçok ülkesine ihracatını yapıyorlar. Bunların tamamı desteklediğimiz, bir çoğu Teknopark'ta faaliyet gösteren firmalar. Burada iyi bir durumdayız. Biz ile bir çağrı başlatmıştık. Özellikle yeni nesil tanı kitlerinin üretilmesiyle ilgili. Orada da güzel gelişmeler var. Bizim desteklediğimiz şu anda hızlı sonuç verebilen bir hızlı tanı kitini belki de dünyada ilk olacak şekilde Haziran ayı gibi prototipini üretmeyi planlıyoruz. Güzel bir netice alırsak dünyaya da yeni bir inovatif ürünü çıkartma şansımız olacak." ifadelerini kullandı

BAKAN VARANK'TAN CORONA VİRÜSÜ AŞISI AÇIKLAMASI

"Biz bu virüs daha ülkemiz sınırlarına girmeden önce bilim insanlarımızla bir toplantı yapmıştık. TÜBİTAK'ın koordinasyonunda biz bu platformu oluşturduk ve burada özellikle bu hastalığın tedavisinde kullanılacak ilaçlar ve aşı çalışmalarıyla ilgili projeleri değerlendirmeye aldık. 17 projeyi destekliyoruz, bunların 8'i aşı geliştirme projesi. Hem Hasan hocamız TÜBİTAK'ın başında birebir her gün belki görüşmeler yaparak bu projeleri takip ediyorlar.

"CORONA VİRÜSÜ AŞISINDA HAYVAN DENEYLERİ AŞAMASINA GELİNDİ"

"Şu anda bunu ilk kez buradan söyleyeyim. Rekombinant aşıda üç tane hocamız hayvan deneyleri aşamasına geldi. Hatta bir tanesi hayvan deneylerini başlattı."

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HABERLER HABERLERİ
Survivor voleybol maçını kim kazandı? Survivor voleybol maçını kim kazandı?
Murat Övüç kimdir? Murat Övüç kimdir?
Anneler Günü ne zaman? Kargo ve çiçekçiler açık mı? Anneler Günü ne zaman? Kargo ve çiçekçiler açık mı?
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör