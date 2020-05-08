Camiler ibadete ne zaman açılacak? Ramazan Bayramı'nda camiler açık mı? Bayram namazı camide mi kılınacak?
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını ülkemizde de etkisini göstermeye devam ediyor. Alınan önlemler kapsamında toplu ibadete salgın sürecinde ara verildi. Ramazan boyunca teravih ve cuma namazları dahil evde kılınıyordu. Peki, Camiler ibadete ne zaman açılacak? Ramazan Bayramı'nda camiler açık mı? Bayram namazı camide mi kılınacak?
Ramazan ayı boyunca vatandaşlar ibadetlerini evlerinde yapmak zorunda kaldılar. Corona virüsü sürecinde toplu ibadetlerin kısıtlanması sonrası camiler ne zaman açılır? sorusu,birçok vatandaşın yanıt aradığı konulardan oldu.
CAMİLER İBADETE NE ZAMAN AÇILACAK?
Camilerin ibadete açılmasıyla ilgili tarih oldukça fazla araştırılıyor. Corona virüsü nedeniyle camilerde vakit namazlarının ve cuma namazlarının kılınması yasaklanmıştı. Bayram namazında da aynı yasağın devam etmesi bekleniyor. Ancak normalleşme sürecinin durumuna göre Haziran ayının ortasına doğru camiler ibadete açılacak.
Ancak camilerin ibadete açılacağı tarihle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
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