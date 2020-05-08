08 Mayıs 2020, Cuma

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Elon Musk'ın oğluna verdiği isim X Æ A-12 Musk ne demek? Elon Musk kimdir?

Elon Musk'ın oğluna verdiği isim X Æ A-12 Musk ne demek? Elon Musk kimdir?
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Giriş Tarihi: 08.05.2020

Tavırları ve sosyal medyada attığı twitlerle devamlı olarak gündemde olan iş insanı 'ın oğluna verdiği 'X Æ A-12 Musk' ismi gündeme oturdu. X Æ A-12 Musk ne demek? Elon Musk kimdir?

Baba olan 'ın bebeğinin adı sosyal medyanın gündemine oturdu. Elon Musk, bir takipçisinin bebeğin adını sorması üzerine 'X Æ A-12 Musk' adını verdiğini söyledi. Elon Musk'ın cevabının ardından birçok kullanıcısı 'X Æ A-12' etiketiyle paylaşımda bulundu.

ELON MUSK OĞLUNA NEDEN 'X Æ A-12 MUSK' İSMİNİ VERDİ? 'X Æ A-12 MUSK' NE DEMEK?

Space X'in CEO'su Elon Musk, Twitter hesabından sevgilisi Grimes'ın erkek bir bebek dünyaya getirdiğini açıkladı. Elon Musk, bebeklerinin ismini açıklayıncadünyanın gündemi değişti. Oğlunun ve annesinin sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Elon Musk, bebeklerine 'X Æ A-12' ismini verecekleri söyledi. Æ, a ve e'nin birleşiminden oluşan Latince ve Eski İngilizcede bir bağ ama zamanla kullanımı azalmış. Danca, Norveççe ve İzlandacada Æ bir harf olarak sınıflandırılıyor. Kanadalı müzisyen son albümündeki bir şarkıya 4ÆM adını vermişti. A-12 de Lockheed'in için ürettiği bir uçak modeli. Gelişimi sırasında tasarımcılar tarafından 'Archangel' (Büyülü Melek) olarak biliniyordu. Grimes ayrıca Archangel'in en favori şarkısı olduğunu yazdı ama kimin şarkısı olduğunu söylemedi.

ELON MUSK KİMDİR?

Elon Reeve Musk, bilinen adı ile Elon Musk (d. 28. Haziran 1971, Pretoria, Cumhuriyeti) mühendis ve girişimcidir. Elon Musk, hem doğum yeri Güney Afrika Cumhuriyeti, hem Kanada, hem de Amerika Birleşik Devletleri vatandaşıdır. SpaceX'in kurucusu ve Motors ile PayPal'ın kurucu ortaklarındandır. SpaceX'te CEO ve baş tasarımcı; Tesla Motors'da başkan, CEO ve ürün tasarımcısı olarak görev yapmaktadır. Musk aynı zamanda SolarCity'nin de başkanıdır.

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