08 Mayıs 2020, Cuma

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Emekli maaşları ne zaman yatacak? Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk açıkladı!

Emekli maaşları ne zaman yatacak?
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Güncelleme Tarihi: 08.05.2020 Giriş Tarihi: 08.05.2020

Aile Çalışma ve öncesinde yapılacak maaşı ödemeleri hakkında açıklama yaptı. Peki, emekli maaşları ne zaman yatacak? Emekli maaşları erken mi yatacak? Detaylar haberimizde...

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, 19 Mayıs'ın resmi tatil olması ve 24-25-26 Mayıs'ın 'na denk gelmesi sebebiyle emekli aylığı ödemelerinin erkene alındığını aktardı.

Selçuk, "Emeklilerimizin aylıklarını öne çekerek 15-22 Mayıs tarihleri arasında hesaplarına yatırıyoruz." bilgisini paylaştı.

EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

Buna göre, 4A (SSK) kapsamında olanlardan normalde ödeme günü 17, 18, 19, 20 olanlara 15 Mayıs'ta; 21, 22, 23 olanlara 18 Mayıs'ta; 24, 25, 26 olanlara ise 20 Mayıs'ta aylıkları ödenecek.

4B (Bağ-kur) kapsamındaki emeklilerin ve hak sahiplerinin ise aylıkları, ödeme günü 25, 26 olanlar için 21 Mayıs'ta; 27, 28 olanlar için de 22 Mayıs'ta hesaplarına yatırılacak.

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