Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan maske ve eldiven uyarısı! En az 72 saat...

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını ülkemizde de etkisini sürdürmeye devam ediyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan vatandaşlara maske ve eldiven uyarısı yapıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını sürecinde maske ve eldiven atıklarının en az 72 saat çift poşette bekletildikten sonra çöpe atılması konusunda vatandaşları uyardı.

Bakanlığın sosyal medya hesaplarından yapılan videolu paylaşımda, yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgınına karşı kullanılan maske ve eldivenlerin doğaya atılmaması gerektiği bildirildi.

"ATIKLAR CORONA VİRÜSÜ İLE MÜCADELEMİZE ENGEL OLMASIN"

"#72SaatBeklet" etiketiyle yapılan paylaşımda, "Güzel günler yakında. Corona salgınını hayatımızdan tamamen çıkarmak için maske ve eldiven atıklarımızı en az 72 saat çift poşette beklettikten sonra çöpe atalım. Atıklar corona virüsü ile mücadelemize engel olmasın." ifadeleri kullanıldı.

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