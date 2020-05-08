08 Mayıs 2020, Cuma

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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan maske ve eldiven uyarısı! En az 72 saat...

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan maske ve eldiven uyarısı!
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Güncelleme Tarihi: 08.05.2020 Giriş Tarihi: 08.05.2020

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan salgını ülkemizde de etkisini sürdürmeye devam ediyor. 'ndan vatandaşlara uyarısı yapıldı.

, yeni tip (Covid-19) salgını sürecinde maske ve eldiven atıklarının en az 72 saat çift poşette bekletildikten sonra çöpe atılması konusunda vatandaşları uyardı.

Bakanlığın sosyal medya hesaplarından yapılan videolu paylaşımda, yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgınına karşı kullanılan maske ve eldivenlerin doğaya atılmaması gerektiği bildirildi.

"ATIKLAR CORONA VİRÜSÜ İLE MÜCADELEMİZE ENGEL OLMASIN"

"#72SaatBeklet" etiketiyle yapılan paylaşımda, "Güzel günler yakında. Corona salgınını hayatımızdan tamamen çıkarmak için atıklarımızı en az 72 saat çift poşette beklettikten sonra çöpe atalım. Atıklar corona virüsü ile mücadelemize engel olmasın." ifadeleri kullanıldı.

Pazara corona virüsü önlemleri! haberin devamı

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