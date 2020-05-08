Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan mesaj var! Corona virüsü...

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını ülkemizde de etkisini göstermeye devam ediyor. Bilim insanları aşı ve ilaç bulabilmek için son hızla çalışırken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyadan sık sık uyarı paylaşımlarında bulunuyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yeni bir mesaj var. Corona virüsüne karşı uyardı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugün yaptığı paylaşımla vaka sayısını açıkladı. Ardından bir paylaşım daha yapan Bakan Koca, "Virüsten uzak durmanın yolu, maske ve sosyal mesafedir. Ev dışında mutlaka maske takın ve sosyal mesafeyi koruyun. Kimin virüs taşıdığını bilemezsiniz. Tedbiri elden bırakmayın." ifadelerini kullandı.

İŞTE SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA'NIN PAYLAŞIMI

Virüsten uzak durmanın yolu, maske ve sosyal mesafedir. Ev dışında mutlaka maske takın ve sosyal mesafeyi koruyun. Kimin virüs taşıdığını bilemezsiniz. Tedbiri elden bırakmayın. #riskigörün pic.twitter.com/8C0Hehfaay — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 8, 2020

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