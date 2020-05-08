Anneler Günü ne zaman? Anneler Günü bu pazar mı? Anneler Günü'nde kargo ve çiçekçiler açık mı? Kargolar açık mı? Çiçekçiler açık mı?

Dünyadaki en değerli varlıklarımızdan annelerimiz için, şüphesiz ne yapsak azdır. Bizi 9 ay karnında taşıyan, doğuran ve büyüten annelerimiz, bizim için birçok zorluğun da üstesinden gelmiştir. Peki, tüm dünyada her yıl kutlanan Anneler Günü, bu yıl ne zaman? Anneler Günü bu pazar mı? 2020'de Anneler Günü ne zaman kutlanacak? Sokağa çıkma yasağı olan illerde, kargolar ve çiçekçiler açık olacak mı? İşte Anneler Günü'ne dair tüm detaylar...

Şüphesiz yılın en anlamlı günlerinden birisidir Anneler Günü... Hadiste yer alan "Cennet annelerin ayakları altındadır." (Nesâî, Cihad, 6) sözüyle annelerin ne kadar kutsal olduğu bizlere anlatılmak istenmiştir.

Peki, bu yıl Anneler Günü ne zaman? Anneler Günü bu pazar mı? Anneler Günü'nde kargo ve çiçekçiler açık mı? İşte tüm bilinmesi gerekenler...

ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN?

Her yıl Mayıs ayının ikinci haftasında kutlanan Anneler Günü, bu yıl 10 Mayıs Pazar gününe denk gelmektedir. Anneler Günü, bu pazar kutlanacaktır.

ANNELER GÜNÜ'NDE KARGOLAR ÇALIŞACAK MI?

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle, 9-10 Mayıs'ta da devam edecek sokağa çıkma yasağı, 24 şehirde uygulanacak.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede PTT, kargo firmaları ve dağıtım şirketlerinin sokağa çıkma yasağında, Anneler Günü için açık olabileceği belirtildi.

ANNELER GÜNÜ'NDE ÇİÇEKÇİLER AÇIK OLACAK MI?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede 10 Mayıs Pazar gününün "Anneler Günü" olması nedeniyle, Cumartesi ve Pazar günlerinde çiçek satan iş yerlerinin evlere servis şeklinde hizmet sunabileceği belirtildi.

EN GÜZEL 2020 ANNELER GÜNÜ MESAJLARI

-Küçükken başucumda bana ninni söylerdin, sabahları uyanınca, beni okşar severdin. Benim annem, güzel annem beni al dizlerine. Kucağında okşa beni, ninniler söyle yine. Bugün hâlâ kulağımda çınlıyor tatlı sesin. Güzel annem, kalbimin sen, en büyük neşesisin. Anneler günün kutlu olsun.

-Başarısızlık ve felaketlere rağmen, hayata karşı güvenlerini sonuna kadar saklayabilen iyimser insanlar, daha çok iyi bir anne tarafından büyütülmüş olanlardır. Seni çok seviyorum anneler gününüz kutlu olsun canım anam.

-Annem, ben sensiz hep eksiğim. Yanında olmasam da, sen yine benimlesin. Anneler günün kutlu olsun canım annem.

-Benim için her şeye katlanan, her zaman yanımda olan, değeri biçilemeyen dünyanın en güzel annesine. Anneler günün kutlu olsun.

-Yok, elimde bir demet menekşe, yok elimde sevdiğin gül şekeri. Yok işte sana bir şey bilmem ki ne demeli, bir tek ağır yaralı özlemim ve bir tek gözlerine sürdüğün gözlerim anne benim, aç kapıyı anneler gününü kutlamaya geldim güzel annem.

-Gökyüzünden bir yıldız kayar dilek tutarız. Annem gözlerini kapar bütün dilekleri benim içindir. Ellerinden öperim anneciğim.

-Güneş yüzlü, altın kalpli, ağır başlı, tatlı dilli, meleklerin eşi sanki sensin, benim güzel annem. Anneler günün kutlu olsun biricik annem.

-Sen hayatımın kutup yıldızı oldun. Nereye gidersem gideyim ışığının altında sevginle uyudum. Doğru yolu buldum. Seni seviyorum annem.

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