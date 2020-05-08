Sosyal medya fenomeni Murat Övüç kimdir? Nereli?
Son dönemlerde mizacı ve videolarıyla sosyal medyaya damgasını vuran Murat Övüç'ün hayatı merak konusu oldu. Birçok kişi Murat Övüç'ün kim olduğu hakkında Google üzerinde araştırma yapıyor. Peki, son zamanların sosyal medya fenomeni Murat Övüç kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Detaylar haberimizde...
Murat Övüç'ün hayatı ile merak konusu olmaya devam ediyor. Instagram'da yayınladığı videolarla çok sayıda takipçi sahibi olan sosyal medya fenomeni Murat Övüç kimdir?
MURAT ÖVÜÇ KİMDİR?
Murat Övüç 1968 yılında Van'da doğmuştur. Partevniyal Lisesi'ni bitirmiş ardından Bahçeşehir Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun olmuştur. Üç ablası ve bir abisi olan Murat Övüç, 5 kardeşin en küçüğüdür. 7 yıllık evliliğinden 19 yaşında bir oğlu vardır. Murat Övüç, Beyoğlu'nda otel ve restoran işletmektedir. Murat Övüç yönetmenliğini Sedat Kapurtu'nun üstlendiği, 17 Ağustos 2018 tarihinde vizyona giren Benim Adım Osman isimli komedi filminin oyuncu kadrosunda yer almıştır.
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