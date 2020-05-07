Kemal Sunal'ın Tarzan Rıfkı filmi konusu ne? Oyuncuları kimler?
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını sebebiyle birçok kişi kendisini karantina altına almış durumda. Karantina esnasında izlenebilecek güzel komedi filmleri arasında yer alan ve Kemal Sunal'ın sevilen filmlerinden Tarzan Rıfkı filmi hakkında birçok araştırma yapılıyor. Peki, Tarzan Rıfkı filmi konusu nedir? Oyuncuları kimler?
Tarzan Rıfkı filmi bu akşam televizyonda yayınlanıyor. Film sinema severler tarafından oldukça merak edildi. Filmin oyuncuları, konusu gibi birçok detay internet aracılığı ile araştırılanlar arasında yer alıyor.
TARZAN RIFKI FİLMİ KONUSU
Sakarlığı ve beceriksizliği yüzünden, bir baltaya sap olamayan Rıfkı, kendini Tarzan sanmaktadır ve zamanının büyük çoğunluğu ormanda geçirmektedir. Rıfkı tesadüfler sonucu kendisini mafyanın içinde bulur. Bu kanunsuz adamlar Rıfkı'yı kendi kirli işlerinde kullanmak isterler. Ama sakarlığı yüzünden mafyanın bütün işlerini alt üst eden Rıfkı, sonunda mafya babasını da çileden çıkarır. Çareyi Rıfkı'yı ortadan kaldırmakta arayan mafya, akla gelmeyecek her türlü yola başvurur.
TARZAN RIFKI FİLMİ OYUNCULARI
Tarzan Rıfkı filminde, Kemal Sunal, Suna Yıldızoğlu, Ece Berkant, Sadettin Erbil gibi usta isimler yer alıyor.
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