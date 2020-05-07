Black Mirror yeni sezon ne zaman yayınlanacak? Black Mirror'un yapımcısı Charlie Brooker açıkladı!

Dünyaca ünlü Netflix dizisi Black Mirror'un yapımcısı Charlie Brooker yaptığı açıklamayla dizinin hayranlarını üzdü. İngiliz yapımı dizinin yeni sezonu hakkında açıklama yapan Charlie Brooker, "Dünyanın şu anda bunu kaldırabileceğini düşünmüyorum" dedi.

İngiliz yapımı fenomen dizi Black Mirror, distopik bilim kurgu türünde yayın yapıyor. Teknolojinin karanlık tarafını hissettiren Black Mirror Netflix'in en çok izlenen dizileri arasında yer alıyor.

BLACK MIRROR YENİ SEZON NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Radio Times'a konuşan Brooker, corona virüsü karantinasında komedi yazarak kendini güldürecek senaryolara odaklandığını söyledi. Netflix'te yayınlanan distopik bilim kurgu dizisi Black Mirror'ın altıncı sezonu hakkında sorulan soruya Brooker, "İzleyicilerin şu anda başka bir sezon kaldırabileceğini düşünmüyorum. Toplumların yıkılışını konu alan hikayeler şu an nasıl kaldırılabilir bilmiyorum bu yüzden onlar üzerinde çalışmıyorum" ifadelerini kullandı.

BLACK MIRROR'IN KONUSU NE?

Black Mirror konusu her bölümde farklılık gösterse de tüm bölümlerin ortak özelliği, gelecekte teknolojik cihazların boyut atladığı bir dönemde geçmesidir. Dizi teknolojinin karanlık tarafını seyirciye hissettirmektedir. Dizi ismini cep telefonu, bilgisayar, televizyon gibi cihazların kapalı olduğu sırada siyah olmasından almaktadır.

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