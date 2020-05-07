07 Mayıs 2020, Perşembe

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Cerrahi maske satış fiyatı belli oldu! Cerrahi maske ne kadara satılacak? Cerrahi maske satışı tavan fiyatı ne kadar?

Cerrahi maske satış fiyatı belli oldu!
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Giriş Tarihi: 07.05.2020

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını ile mücadelede en önemli önlemlerin başında geliyor. tarafından ücretsiz de dağıtılan maskeleri artık isteyen vatandaşlar ücretiyle de alabilecek. maske tavan fiyatını belirledi. Peki, ne kadara satılacak? Cerrahi maske satışı tavan fiyatı ne kadar?

resmi sitesinden yaptığı açıklama ile fiyatları hakkında bilgilendirme yaptı.

TİCARET BAKANLIĞI'NDAN CERRAHİ MASKE FİYATI AÇIKLAMASI

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Bilindiği üzere, Cumhurbaşkanımız Sayın tarafından salgınla mücadelede normalleşme takviminin açıklandığı, 4 Mayıs 2020 tarihli Kabine Toplantısı sonrası alınan kararlar çerçevesinde cerrahi maskelerin perakende satış noktalarında satışı mümkün hale gelmiştir.
Bu çerçevede marketler, eczaneler, tıbbi cihaz satışı yapan medikal firmalar ve elektronik ticaret platformu üzerinden cerrahi maskelerin satışı yapılabilecektir. Hedefimiz en yaygın ağ ile vatandaşlarımızın en hızlı ve kolay bir şekilde cerrahi maskeleri temin etmesini sağlamaktır.
Cerrahi maskeler, adedi KDV dâhil en fazla 1 (bir) Türk Lirası olacak şekilde tüketicilerimize satışa sunulacaktır. Bu fiyatın üzerindeki satışlar "fahiş fiyat" olarak değerlendirilecektir.
Bu kapsamda, 8 Mayıs 2020 tarihi itibarıyla ilk etapta, salgının en yoğun görüldüğü 'da, akabinde büyükşehirlerden başlamak üzere hızlı bir şekilde diğer illerdeki marketlerde de cerrahi maskelerin satışı yapılabilecektir.Cerrahi maskeler ilk etapta standart 50'li paketler halinde satışa sunulacak olup, önümüzdeki haftadan itibaren maskelerin 10'lu standart paketler halinde de satışa sunulması çalışmaları devam etmektedir." ifadeleri yer aldı.

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