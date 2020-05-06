Survivor yarışmasının sevilen sempatik yarışmacılarından Aşkım Burçe Tunay'ın yaşamı merak konusu oldu. Aşkım Burçe Tunay'ın hayatı, sportif başarıları, boyu, eğitim hayatı araştırılıyor. Peki, Survivor Aşkım kimdir? Survivor Aşkım kaç yaşında? Survivor Aşkım boyu kaç? Aşkım Burçe Tunay kimdir?

Survivor'un en sevilen yarışmacılarından biri olan Aşkım Burçe Tunay hakkında arama motorlarında birçok araştırma yapılıyor. Aşkım Burçe Tunay'ın kısaca hayatı haberimizde.

AŞKIM BURÇE TUNAY KİMDİR?

Aşkım Burçe Tunay, 2000 doğumludur. İstanbul Akademik Cimnastik Spor Kulübü'nun sporcusudur. 20 yaşında olan Survivor Aşkım'ın Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası'nda I. Seri ve II. Seri'deki başarısı ile Türkiye Şampiyonluğu bulunmaktadır. Aşkım Burçe Tunay 1.62 cm boya sahiptir.

SURVİVOR AŞKIM'IN OKUDUĞU OKULLAR

2006-2010 Kayseri Besime Özderici İlkokulu

2010-2014 İstanbul Yahya Kemal Beyatlı Ortaokulu

2014-2016 Maltepe Anadolu Lisesi

2016-2018 Kadıköy Final Temel Lisesi

2009-2018 Bilim ve Sanat Merkezi

2018-... Işık Üniversitesi Endüstri Mühendisliği (%100Burslu, ingilizce)

2017 Tübitak Liselerarası Proje Yarışması Psikoloji Dalında (Asya Bölgesi 1.cilik)(Türkiye Geneli 2.cilik)

SURVİVOR AŞKIM BURÇE TUNAY'IN SPORTİF BAŞARILARI

Yurtiçi:

2013 Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası Yıldız Bayan 1.cilik

2014 Trampolin Cimnastik Federasyon Kupası Yıldız Bayan 3.cülük

2015 Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası Genç Bayan 1.cilik

2016 Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası Genç Bayan 1.cilik

2017 Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası Genç Bayan 1.cilik

2018 Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası Büyük Bayan 1.cilik



2019 Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası Büyük Bayan 2.cilik

Yurtdışı:

2013 Trampolin Cimnastik Dünya Yaş Grupları Şampiyonası (Bulgaristan)

2016 Avrupa Şampiyonası (Takım: 8.cilik) (İspanya)

2016 Aere Trampoline World Cup 6.cılık (İtalya)

2016 Scalabiscup International Tournament 4.cülük (Portekiz)

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