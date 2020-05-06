Survivor Aşkım kimdir? Survivor Aşkım kaç yaşında? Survivor Aşkım boyu kaç? Aşkım Burçe Tunay kimdir?
Survivor yarışmasının sevilen sempatik yarışmacılarından Aşkım Burçe Tunay'ın yaşamı merak konusu oldu. Aşkım Burçe Tunay'ın hayatı, sportif başarıları, boyu, eğitim hayatı araştırılıyor. Peki, Survivor Aşkım kimdir? Survivor Aşkım kaç yaşında? Survivor Aşkım boyu kaç? Aşkım Burçe Tunay kimdir?
Survivor'un en sevilen yarışmacılarından biri olan Aşkım Burçe Tunay hakkında arama motorlarında birçok araştırma yapılıyor. Aşkım Burçe Tunay'ın kısaca hayatı haberimizde.
AŞKIM BURÇE TUNAY KİMDİR?
Aşkım Burçe Tunay, 2000 doğumludur. İstanbul Akademik Cimnastik Spor Kulübü'nun sporcusudur. 20 yaşında olan Survivor Aşkım'ın Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası'nda I. Seri ve II. Seri'deki başarısı ile Türkiye Şampiyonluğu bulunmaktadır. Aşkım Burçe Tunay 1.62 cm boya sahiptir.
SURVİVOR AŞKIM'IN OKUDUĞU OKULLAR
2006-2010 Kayseri Besime Özderici İlkokulu
2010-2014 İstanbul Yahya Kemal Beyatlı Ortaokulu
2014-2016 Maltepe Anadolu Lisesi
2016-2018 Kadıköy Final Temel Lisesi
2009-2018 Bilim ve Sanat Merkezi
2018-... Işık Üniversitesi Endüstri Mühendisliği (%100Burslu, ingilizce)
2017 Tübitak Liselerarası Proje Yarışması Psikoloji Dalında (Asya Bölgesi 1.cilik)(Türkiye Geneli 2.cilik)
SURVİVOR AŞKIM BURÇE TUNAY'IN SPORTİF BAŞARILARI
Yurtiçi:
2013 Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası Yıldız Bayan 1.cilik
2014 Trampolin Cimnastik Federasyon Kupası Yıldız Bayan 3.cülük
2015 Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası Genç Bayan 1.cilik
2016 Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası Genç Bayan 1.cilik
2017 Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası Genç Bayan 1.cilik
2018 Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası Büyük Bayan 1.cilik
2019 Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası Büyük Bayan 2.cilik
Yurtdışı:
2013 Trampolin Cimnastik Dünya Yaş Grupları Şampiyonası (Bulgaristan)
2016 Avrupa Şampiyonası (Takım: 8.cilik) (İspanya)
2016 Aere Trampoline World Cup 6.cılık (İtalya)
2016 Scalabiscup International Tournament 4.cülük (Portekiz)
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