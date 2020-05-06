Süper Lig'de maçlar şifresiz mi yayınlanacak? TFF Başkanı Nihat Özdemir açıkladı!
Corona virüsü salgını sebebiyle tüm dünyada spor organizasyonları ertelendi. Alınan önlemler kapsamında ülkemizde de Süper Lig'e ara verilmişti. TFF Başkanı Nihat Özdemir basın toplantısı düzenleyerek merak edilen sorulara cevap verdi. Video konferans yöntemi ile düzenlenen basın toplantısında "Süper lig ne zaman başlayacak?" sorusu dışında "maçlar şifresiz mi yayınlanacak?" sorusu soruldu. Peki, Süper Lig'de maçlar şifresiz mi oynanacak?
TFF Başkanı Nihat Özdemir Corona virüsü sebebiyle ertelenen Süper Lig'in kaderini belirleyen tarihi bir basın toplantısı gerçekleştirdi. Nihat Özdemir, Süper Lig'in başlayacağı tarihi ve maçları şifresiz yayınlanıp yayınlanmayacağı konularında açıklamalarda bulundu.
SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
TFF Başkanı Nihat Özdemir, "Şimdilik olmak kaydıyla ertelenen tüm profesyonel liglerimiz ve amatör liglerimizi 12-13 ve 14 Haziran haftasında başlatma kararı aldık." ifadelerini kullanarak Süper Lig'in başlayacağı tarihi açıkladı.
MAÇLAR ŞİFRESİZ Mİ YAYINLANACAK?
TFF Başkanı Nihat Özdemir yaptığı açıklamada, "Türkiye Kupası'nda 3 maçımız kaldı. Yayıncı kuruluşlarla görüşmelerimiz devam ediyor. Kalan 4 takımla da görüşüyoruz. Yakında karar alıp açıklayacağız. Türkiye Kupası maçlarımız şifresiz yayınlanıyor ama beIN SPORTS çok büyük bir para ödüyor. Bu para da reklam gelirleri ve kutu satımından geliyor. Haklı olarak şifresiz olarak yayınladıkları halde hukuksal zorluklar ortaya çıkabilir. Bazı insanlar para vermiş. Bazı insanlar da para vermeden evlerinden maç izliyor olacaklar. Hukuksal biz konu doğabilir buradan. Bunun kararını beIN SPORTS verecektir. Bazı maçlarda insanlar cafe ve restoranlarda kalabalık şekilde izlemek isteyebilir. Bunlarla ilgili de önlemler alınacaktır." ifadelerini kullandı.
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