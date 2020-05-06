06 Mayıs 2020, Çarşamba

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Maçlar seyircisiz mi oynanacak? TFF Başkanı Nihat Özdemir açıkladı!

Maçlar seyircisiz mi oynanacak?
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Güncelleme Tarihi: 06.05.2020 Giriş Tarihi: 06.05.2020

Corona virüsü salgını sebebiyle ertelenen 'in kaderi hakkında Başkanı bir basın toplantısı düzenledi. Video konferans yöntemiyle düzenlenen basın toplantısında Nihat Özdemir Süper Lig'in 12-13-14 Haziran tarihlerinde başlayacağını açıkladı. Peki, maçlar seyircisiz mi oynanacak?

'in başlama tarihini veren Başkanı , "Yaşanan bu süreçten Türk Futbolu da haliyle etkilendi. 'de 11 Mart'ta ilk vakanın görülmesinin ardından maçları seyircisiz oynattık ilk ölümün ardından ise maçları erteledik. TFF olarak virüse karşı kararlı mücadelemizle epey yol aldık. Futbola dönüş için de sağlık kurulumuz önemli bir çalışma gerçekleştirdi." ifadelerini kullandı.

MAÇLAR SEYİRCİSİZ Mİ OYNANACAK?

TFF Başkanı Nihat Özdemir maçların seyircisiz oynanıp oynanmayacağı hakkında, "Yaşanan bu süreçten Türk Futbolu da haliyle etkilendi. Türkiye'de 11 Mart'ta ilk vakanın görülmesinin ardından maçları seyircisiz oynattık ilk ölümün ardından ise maçları erteledik. TFF olarak virüse karşı kararlı mücadelemizle epey yol aldık. Futbola dönüş için de sağlık kurulumuz önemli bir çalışma gerçekleştirdi. Bugüne kadar bir haftayı seyircisiz oynadık. Gördük ki bundan sonraki maçlar da seyircisiz oynanacak." ifadelerini kullandı.

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