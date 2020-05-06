06 Mayıs 2020, Çarşamba

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SON DAKİKA: Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı

Bakan Koca güncel vakaları açıkladı! İşte son durum...
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Güncelleme Tarihi: 06.05.2020 Giriş Tarihi: 06.05.2020

Son dakika haberine göre; , hesabından güncel corona virüsü vakalarını açıkladı. Tabloya göre 6 Mayıs tarihinde yapılan 30 bin 303 corona virüsü testinden 2 bin 253'ü pozitif çıktı, 64 kişi hayatını kaybetti, 4 bin 917 hasta da iyileşti.

, 'deki 6 Mayıs tarihine ait corona virüs vaka ve vefat sayısını hesabından açıkladı.

Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Yoğun bakıma ve solunum cihazına ihtiyaç duyan hasta sayısı azaldı. Yeni vaka sayısında, sokağa çıkma kısıtına ara verilen günlerden kaynaklanan, beklenen sınırlar içinde bir artış oldu. Virüs bulduğu her fırsatı kullanıyor. Tedbirlere mutlaka uymalıyız." ifadelerine yer verdi.

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