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Corona virüsü aşısı bulundu mu? Türk ilaç şirketi klinik denemelere başladı!

Corona virüsü aşısı bulundu mu?
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Güncelleme Tarihi: 30.04.2020 Giriş Tarihi: 30.04.2020

salgını 'in Wuhan kentinde ortaya çıktığından bu yana birçok bilim insanı ve bulabilmek için çalışmalarını sürdürürken, ortaklarından biri Türk olan BioNTech ilaç şirketi, potansiyel corona virüsü aşısı için klinik denemelere başladı. Peki, corona virüsü aşısını buldu mu?

"Clinical Trials Arena" internet sitesinde yer alan habere göre, BioNTech'ten yapılan açıklamada, "BNT162" adı verilen potansiyel aşının 1. ve 2. aşama klinik denemelerinin 23 Nisan'da Almanya başladığı duyuruldu. kapsamında şu ana dek 12 deneğe 1 mikrogram ile 100 mikrogram arasında değişen dozlarda uygulandığı bildirildi.

200 DENEKTE UYGULANMASI BEKLENİYOR

Şirket Amerikan şirketi Pfizer ortaklığında başladığı denemelerin ilk iki aşamasında aşıyı 18 ila 55 yaşlarındaki 200 sağlıklı denek üzerinde test etmeyi planlıyor.

Klinik deneme için 'da aşı ve ilaç denemeleri konusunda yetkili kurum Paul-Ehrlich Enstitüsünden onay alan BioNTech, sonraki aşamada testleri 'ye genişletmeyi amaçlıyor.

BIONTECH ŞİRKETİ TÜRK MÜ?

Almanya'nın Mainz kentinde 2008'de kurulan BioNTech şirketi, kanser de dahil olmak üzere bazı hastalıklara yönelik ilaç geliştirmek için çalışmalar yapıyor. BioNTech, Ekim 2019'da hisselerini ABD'de Nasdaq borsasında halka arz etmiş, 150 milyon dolar yatırım toplamıştı. Amerikan ilaç devi Pfizer, bu ayın başında, BioNTech'i Covid-19'a karşı aşı geliştirilmek üzere potansiyel bir ortak olarak gördüğünü açıklamıştı.

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