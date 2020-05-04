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Son dakika: YKS LGS ne zaman? Hangi tarihte? Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıkladı!

YKS ve LGS ne zaman? Hangi tarihte?
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Güncelleme Tarihi: 04.05.2020 Giriş Tarihi: 04.05.2020

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını ülkemizde de etkisini sürdürüyor. Başkan yaptığı son dakika açıklaması ile sınavı hakkında bilgi verdi. Normalleşme takvimini açıklayan Başkan Erdoğan'ın açıklamaları...

sınavı ertelendi mi? Başkan Erdoğan'ın son dakika açıklamasının ardından merak konusu oldu. İşte Başkan Erdoğan'ın açıklaması

YKS SINAVI ERTELENDİ Mİ? YKS SINAV TARİHİ NE ZAMAN?

YKS sınavı ile ilgili sosyal medyada çıkan iddialar için son dakika açıklaması yaptı. Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, YKS sınavının 27 Haziran'da yapılacağını açıkladı.

LGS SINAVI ERTELENDİ Mİ? LGS SINAV TARİHİ NE ZAMAN?

Başkan Erdoğan'ın yaptığı açıklamalara göre, 20 Haziran'da, Askeri Öğrenci Sınavı 14 Haziran'da yapılacaktır. Adliyeler ara verilen duruşma, keşif, yargı süreci, icra iflas takiplerinin durdurulması uygulamaları 15 Haziran'da sona erecek.

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