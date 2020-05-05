Whatsapp'a çoklu cihaz özelliği geliyor!

Dünyanın en çok kullanılan uygulamalarının başında gelen Whatsapp'a yeni bir özellik geliyor. İddialara göre Whatsapp'a birden fazla cihaz ile giriş yapılabilecek.

WhatsApp'ı kullanan birçok kişi tarafından telep edilen bir özellik sonunda getiriliyor. Şirketin geçtiğimiz haftalarda çoklu cihaz desteği özelliğini test etmeye başladığı iddia edildi. Söz konusu yeni özellik ile ilgili yeni ipuçları ortaya çıktı.

WHATSAPP'A ÇOKLU OTURUM GELİYOR

Webetainfo isimli platformda yer alan bilgilere göre Facebook'un sahibi olduğu WhatsApp çoklu cihaz desteği özelliğini test etmeye başladı. Daha önce de bu özelliğin geleceğine dair haberler çıkmıştı. Söz konusu yeni özellik ile ilgili yeni ipuçları ortaya çıktı. Söz konusu özelliğin oturum ekranına bakıldığında yeni bir cihazda oturum açarken mobil veriyi mi yoksa Wi-Fi'yi mi kullanacağınız soruluyor. Tercihinizi mobil veriden yana kullanmanız halinde "veri planınızdan büyük miktarda kullanımda bulunulabileceği" uyarısı ile karşılaşılıyor. Bunun sohbet geçmişi, resimler gibi verilerinizin yeni cihaza aktarılacağı anlamına gelebileceği belirtiliyor.

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