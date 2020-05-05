Ücretsiz izin maaşları ne zaman yatacak? Ücretsiz izin maaşı ne kadar?

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını ülkemizde de etkisini göstermeye devam ediyor. Alınan önlemler kapsamında işçi çıkartmak yasaklansa da ücretsiz izine çıkarılanlar için ekonomik destek sağlanıyor. Peki, ücretsiz izin desteği nasıl alınır? Ücretsiz izin maaşları ne zaman yatacak?

Corona virüsü salgınında işçi çıkarmak yasaklansa da ücretsiz izine çıkarılmak hala serbest. Durum böyle olunca ücretsiz izine çıkarılan işçilere maaş desteği sağlanıyor. 3 ay boyunca aylık şekilde alınacak olan destek hakkında detaylar sizlerle...

ÜCRETSİZ İZİN MAAŞ DESTEĞİ NE KADAR?

Ücretsiz izin maaş desteği olarak 1170 TL belirlendi. İşveren isterse işçiyi ücretsiz izne çıkartabilecek bu durumda işçiye günlük 39 lira 24 kuruş gibi bir mebla ödenecek.

ÜCRETSİZ İZİN MAAŞ DESTEĞİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Ücretsiz izin maaş desteği ilk etapta 3 ay boyunca aylık şeklinde verilecek. Ancak, gerek görüldüğü takdirde Başkan Erdoğan tarafından 6 aya kadar uzatılabilecek.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk,, "Ücretsiz izne ayrılan işçilerimizle 15 Mart'tan sonra işten çıkarılan ve işsizlik ödeneğine hak kazanamayanlara, Nakdi Ücret Desteği, İŞKUR tarafından izleyen ayın 8'inden itibaren ödenecek." dedi.

Ücretsiz izin maaş desteği 8 Mayıs'ta yatırılmaya başlayacak.

ÜCRETSİZ İZİN MAAŞ DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Bildirimlerin ücretsiz izin verilen her ay için ayrı ayrı olmak üzere, ücretsiz iznin verildiği ayı izleyen ayın 3'üne kadar yapılacağını bildiren Bakan Selçuk, çalışanların ayrıca bir başvuru yapmasına gerek olmadığına dikkat çekti.



Diğer yandan, 15/03/2020 tarihinden sonra iş akdi feshedilen ancak işsizlik ödeneğine hak kazanamayanlara da Nakdi Ücret Desteği verileceğini bildiren Bakan Selçuk, bu işçilerin daha önce yapmış oldukları işsizlik ödeneği başvurusu dışında herhangi bir başvuru yapmasına gerek bulunmadığını ifade etti. Ancak 15 Mart'tan sonra işten çıkarılan ve işsizlik ödeneğine başvurmamış olanların, https://esube.iskur.gov.tr adresinden veya e-Devlet aracılığıyla işsizlik ödeneğine başvuruda bulunabileceğini belirtti.

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