05 Mayıs 2020, Salı

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SON DAKİKA: Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı

Bakan Koca güncel vakaları açıkladı! İşte son durum...
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Güncelleme Tarihi: 05.05.2020 Giriş Tarihi: 05.05.2020

Son dakika haberine göre; , hesabından güncel corona virüsü vakalarını açıkladı. Tabloya göre 5 Mayıs tarihinde yapılan 33 bin 283 corona virüsü testinden 1832'si pozitif çıktı, 59 kişi hayatını kaybetti, 5 bin 119 hasta da iyileşti.

, 'deki 5 Mayıs tarihine ait corona virüs vaka ve vefat sayısını hesabından açıkladı.

Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Yoğun bakım hasta sayısı, entübe hasta sayısı ve vefat sayısında düşüş devam ediyor. Yeni iyileşen hasta sayısı, başarının diğer göstergesi. Vaka sayısında, seyirde görülebilecek kısmi bir artış var. Yeni bir dönemdeyiz. Salgına fırsat tanımamalıyız." ifadelerine yer verdi.

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