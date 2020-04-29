Son dakika: Merkez Bankası açıkladı! Yeni 10 TL'ler tedavüle giriyor
Son dakika... Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), 1211 sayılı Kanun kapsamında E9 Emisyon Grubu 4. tertip 10 TL banknotların tedavüle gireceğini açıkladı. Peki, yeni 10 TL'ler ne zaman tedavüle girecek? Banknotlarda bir değişiklik olacak mı? İşte tüm detaylar...
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), 1211 sayılı Kanun kapsamında E9 Emisyon Grubu 4. tertip 10 TL banknotların tedavüle gireceğini açıkladı.
Yeni 10 TL'lerin üzerindeki imzaların dışında banknotların aynı kalacağı bilgisi verildi.
4. tertip yeni 10 Türk Lirası banknotların 4 Mayıs 2020'den itibaren tedavüle verileceği belirtildi.
Merkez Bankası'nın yaptığı açıklama şu şekilde:
"1211 sayılı Kanun'un Bankamıza verdiği yetkiye dayanarak, E9 Emisyon Grubu IV. tertip 10 TL banknotlar 04 Mayıs 2020 tarihinden itibaren tedavüle verilecektir.
Halen tedavülde bulunan E9 Emisyon Grubu I., II. ve III. tertip 10 TL banknotlara kıyasla, IV. tertip 10 TL banknotlardaki imzalar Başkan Murat Uysal ile birlikte Başkan Yardımcısı Dr. Emrah Şener'e ait olacak şekilde yeniden düzenlenmiştir.
Söz konusu banknotlar, üzerindeki imzalar dışında boyutları, ön ve arka yüz kompozisyonları ile genel nitelik ve görünümleri bakımından I., II. ve III. tertipleriyle tamamen aynıdır.
I., II., III. ve IV. tertip banknotlar birlikte tedavül edecek olup; IV. tertip 100 TL banknotlara ilişkin duyuru daha sonra yapılacaktır.
Kamuoyunun bilgisine sunulur."
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