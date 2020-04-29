29 Nisan 2020, Çarşamba

HABERLER

Son dakika: Merkez Bankası açıkladı! Yeni 10 TL'ler tedavüle giriyor

Açıklandı! Yeni 10 TL'ler ne zaman tedavüle giriyor?
HABERLER
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 29.04.2020 Giriş Tarihi: 29.04.2020

Son dakika... (), 1211 sayılı Kanun kapsamında 4. tertip banknotların tedavüle gireceğini açıkladı. Peki, yeni 10 TL'ler ne zaman tedavüle girecek? Banknotlarda bir değişiklik olacak mı? İşte tüm detaylar...

(), 1211 sayılı Kanun kapsamında 4. tertip banknotların tedavüle gireceğini açıkladı.

Yeni 10 TL'lerin üzerindeki imzaların dışında banknotların aynı kalacağı bilgisi verildi.

4. tertip yeni 10 Türk Lirası banknotların 4 Mayıs 2020'den itibaren tedavüle verileceği belirtildi.

Merkez Bankası'nın yaptığı açıklama şu şekilde:

"1211 sayılı Kanun'un Bankamıza verdiği yetkiye dayanarak, E9 Emisyon Grubu . tertip 10 TL banknotlar 04 Mayıs 2020 tarihinden itibaren tedavüle verilecektir.

Halen tedavülde bulunan E9 Emisyon Grubu I., . ve III. tertip 10 TL banknotlara kıyasla, IV. tertip 10 TL banknotlardaki imzalar Başkan Murat Uysal ile birlikte Başkan Yardımcısı Dr. Emrah Şener'e ait olacak şekilde yeniden düzenlenmiştir.

Söz konusu banknotlar, üzerindeki imzalar dışında boyutları, ön ve arka yüz kompozisyonları ile genel nitelik ve görünümleri bakımından I., II. ve III. tertipleriyle tamamen aynıdır.

I., II., III. ve IV. tertip banknotlar birlikte tedavül edecek olup; IV. tertip 100 TL banknotlara ilişkin duyuru daha sonra yapılacaktır.

Kamuoyunun bilgisine sunulur."

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HABERLER HABERLERİ
Corona virüsüne ait yeni özellik ortaya çıktı! Corona virüsüne ait yeni özellik ortaya çıktı!
YKS ne zaman ve hangi tarihte yapılacak? Günü değişti mi? YKS ne zaman ve hangi tarihte yapılacak? Günü değişti mi?
Bakan Koca açıkladı! İşte Türkiye'de son durum.... Bakan Koca açıkladı! İşte Türkiye'de son durum....
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör