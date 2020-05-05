Sahurda ezan okunurken su içilir mi?
11 ayın sultanı ramazan ayı islam alemi için oldukça önemlidir. Milyonlarca müslüman oruç tutarak ibadetini yapmaktadır. Ramazan ayı hakkında birçok kişi kafasındaki soru işaretlerini gidermek adına araştırma yapmaktadır. Peki, sahurda ezan okunurken su içilir mi?
Ramazan ayının gelmesiyle birlikte vatandaşlar da birtakım soruların yanıtlarını arıyor. Bunlardan en fazla aratılan ve cevap aranan soru ise sahurda ezan okunduğu sırada bir şeyler yiyip içilemeyeceği konusu...
EZAN OKUNURKEN SU İÇMEK ORUCU BOZAR MI?
Diyanet İşleri Başkanlığı konuyla ilgili vatandaşların merak ettiği sorunun yanıtını verdi. Buna göre sahurda ezan okunduğu sırada, oruca başlama saati olan imsak vakti girdiği için yenilip içilmemelidir. Bu durumda ezan okunurken su içmek orucu bozar. O gününün orucuna niyetlenmek isteyen kişi, ancak sabah ezanına kadar bir şeyler yiyip içebilir.
UNUTARAK BİR ŞEYLER YİYİP İÇMEK ORUCU BOZAR MI?
Bu arada kişi oruçluyken bu durumu unutup bir şeyler yiyip içerse orucu bozulmaz. Peygamber Efendimiz konuyla alakalı, "Bir kimse oruçlu olduğunu unutarak yer, içerse orucunu tamamlasın, bozmasın. Çünkü onu, Allah yedirmiş, içirmiştir" buyurmuştur (Buhari, "Savm", 26).
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