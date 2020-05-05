Corona virüsü yenen Uludağ Üniversitesi Profesörü İlker Küçük kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgınına yakalanan Uludağ Üniversitesi Prof. Dr. İlker Küçük kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.
Prof. Dr. İlker Küçük, corona virüsü yendikten sonra kalbine yenik düşerek hayatını kaybetti. Küçük'ün cenazesi Gemlik'te dün ikindi namazına müteakip defnedildi. Bursa Uludağ Üniversitesi Prof. Dr. İlker Küçük (47), bir süre önce corona Virüse yakalandı. Hastanede tedavi görerek Corona
Bursa Uludağ Üniversitesi'nde görev yapan 47 yaşındaki Prof. Dr. İlker Küçük, corona virüsünü yendikten sonra kalbine yenik düşerek hayatını
CORONA VİRÜSÜ YENEN PROFESÖRDEN ACI HABER!
Bursa Uludağ Üniversitesi Prof. Dr. İlker Küçük (47), bir süre önce Corona Virüse yakalandı. Hastanede tedavi görerek Corona Virüsü yendikten sonra taburcu olan küçük kalbine yenik düştü.
SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Uludağ Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nil Küçük'ün eşi ve bir çocuk babası Küçük, kalbine yenik düşerek hayatını kaybetti. Küçük'ün cenazesi Gemlik'te dün ikindi namazına müteakip aile mezarlığına defnedildi.
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