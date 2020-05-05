05 Mayıs 2020, Salı

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Corona virüsü yenen Uludağ Üniversitesi Profesörü İlker Küçük kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Profesör corona virüsü yendi kalp krizinden hayatını kaybetti
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Güncelleme Tarihi: 05.05.2020 Giriş Tarihi: 05.05.2020

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan salgınına yakalanan Uludağ Üniversitesi Prof. Dr. kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Prof. Dr. , yendikten sonra kalbine yenik düşerek hayatını kaybetti. Küçük'ün cenazesi Gemlik'te dün ikindi namazına müteakip defnedildi. Bursa Uludağ Üniversitesi Prof. Dr. İlker Küçük (47), bir süre önce corona Virüse yakalandı. Hastanede tedavi görerek Corona

Bursa Uludağ Üniversitesi'nde görev yapan 47 yaşındaki Prof. Dr. İlker Küçük, corona virüsünü yendikten sonra kalbine yenik düşerek hayatını

CORONA VİRÜSÜ YENEN PROFESÖRDEN ACI HABER!

Bursa Uludağ Üniversitesi Prof. Dr. İlker Küçük (47), bir süre önce Corona Virüse yakalandı. Hastanede tedavi görerek Corona Virüsü yendikten sonra taburcu olan küçük kalbine yenik düştü.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Uludağ Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nil Küçük'ün eşi ve bir çocuk babası Küçük, kalbine yenik düşerek hayatını kaybetti. Küçük'ün cenazesi Gemlik'te dün ikindi namazına müteakip aile mezarlığına defnedildi.

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