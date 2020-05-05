05 Mayıs 2020, Salı

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Açıköğretim lisesi sınav tarihleri! AÖL sınavı ne zaman? Açık Lise sınavları ne zaman?

Açık lise sınav tarihleri!
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Güncelleme Tarihi: 05.05.2020 Giriş Tarihi: 05.05.2020

Binlerce öğrencinin sınavlarına girmek için merakla beklediği sınavları (AÖL) hakkında araştırma yapılıyor. Öğrenciler sınavların ne zaman başlayacağını merakla bekliyor. Peki, AÖL sınavı ne zaman? Açık Lise sınavları ne zaman?

2019-2020 Eğitim yılında Lisesi 2. Dönem sınavlarının Mart ayında yapılması planlanıyordu. Ancak tüm dünyada ve ülkemizde yaşanan corona virüs salgını nedeniyle sınavları Eylül ayına ertelenmişti.

AÖL SINAV TARİHLERİ 2020

21-22 Mart 2020 tarihlerinde yapılması planlanan ancak salgını sebebiyle Eylül ayına ertelendiği duyurulan Okulları 2. Dönem Sınavları 04-05 Temmuz 2020 tarihlerinde yapılacaktır.

AÖL KAYIT İŞLEMLERİ NE ZAMAN?

Açık Öğretim Okulları 3.Dönem Kayıt İşlemleri ileri bir tarihe ertelendi. Kayıt tarihleri belli olduğunda ayrıca duyuru yapılacaktır.

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