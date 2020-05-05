05 Mayıs 2020, Salı
BİZE ULAŞIN
Açıköğretim lisesi sınav tarihleri! AÖL sınavı ne zaman? Açık Lise sınavları ne zaman?
Binlerce öğrencinin sınavlarına girmek için merakla beklediği açık lise sınavları (AÖL) hakkında araştırma yapılıyor. Öğrenciler sınavların ne zaman başlayacağını merakla bekliyor. Peki, AÖL sınavı ne zaman? Açık Lise sınavları ne zaman?
2019-2020 Eğitim yılında Açıköğretim Lisesi 2. Dönem sınavlarının Mart ayında yapılması planlanıyordu. Ancak tüm dünyada ve ülkemizde yaşanan corona virüs salgını nedeniyle açık lise sınavları Eylül ayına ertelenmişti.
AÖL SINAV TARİHLERİ 2020
21-22 Mart 2020 tarihlerinde yapılması planlanan ancak corona virüsü salgını sebebiyle Eylül ayına ertelendiği duyurulan Açık Öğretim Okulları 2. Dönem Sınavları 04-05 Temmuz 2020 tarihlerinde yapılacaktır.
AÖL KAYIT İŞLEMLERİ NE ZAMAN?
Açık Öğretim Okulları 3.Dönem Kayıt İşlemleri ileri bir tarihe ertelendi. Kayıt tarihleri belli olduğunda ayrıca duyuru yapılacaktır.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
HABERLER HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde