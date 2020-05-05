05 Mayıs 2020, Salı

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan son dakika corona virüsü açıklaması! "Türkiye bu sarsıntılı dönemi geride bırakma safhasına gelmiştir"

Başkan Erdoğan'dan corona virüsü açıklaması!
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Güncelleme Tarihi: 05.05.2020 Giriş Tarihi: 05.05.2020

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan salgını ülkemizde de etkisini sürdürmeye devam ediyor. Başkan dün kabinesi ile toplandıktan sonra yeni kararları açıklamıştı. Başkan Erdoğan bugün MYK toplantısı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Başkan dün kabine toplantısı ardından gerçekleştirdiği ulusa seslenişin ardından bugün MYK toplantısı öncesinde açıklamalarda bulundu.

İŞTE BAŞKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "İşletmelerle insanlarımıza kurallara riayet noktasında güveniyoruz. Aksi takdirde tedbirleri yeniden sıkılaştırmak zorunda kalabiliriz." ifadeleriyle normalleşme sürecinde açılacak işletmelere uyarılarda bulundu.

"DAHA BÜYÜK BAŞARILARA İMZA ATACAĞIZ"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, " döneminin ekonomimiz üzerinde yol açtığı tahribatları hızla onarmak ve çok daha büyük atılımlara yönelmek mecburiyetindeyiz. Salgın sürecindeki kazanımlarımızı inşallah bölgesel ve küresel olarak daha büyük başarılara dönüştüreceğiz. Yargı reformu strateji belgemizde yer alan taahhütlerimizden henüz kanunlaşmamış olanlarla ilgili hazırlıkları da hızlandırmalıyız." ifadelerine yer verdi.

"SARSINTILI DÖNEMİ GERİDE BIRAKMA SAFHASINA GELDİK"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan salgını hakkında, "Türkiye her bakımdan gelişmiş ülkelerden çok daha sağlam duruş sergileyerek bu sarsıntılı dönemi geride bırakma safhasına gelmiştir. Dışarıdaki düşmanlara ve içerideki gafillere rağmen her alanda yürüttüğümüz istiklal ve istikbal mücadelemizi zafere ulaştıracağız." ifadelerini kullandı.

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