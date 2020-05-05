05 Mayıs 2020, Salı
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5 Mayıs altın fiyatları! Çeyrek altın ne kadar?
5 Mayıs altın fiyatları vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Çeyrek ve gram altın fiyatları haftanın ikinci işlem günü olan 5 Mayıs Salı gününe aşağı yönlü hareketle başladı. Peki, 5 Mayıs Gram ve çeyrek altın ne kadar? Yarım altın fiyatları...
Altın fiyatları 5 Mayıs Salı günü vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. Özellikle ay başı maaşını alan ve altına yatırım yapmak isteyen vatandaşlar altın fiyatlarını araştırıyor.
GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?
Gram altın fiyatları geçtiğimiz güne 386 lira seviyesinden başlamıştı. Bugün düşüş gösteren gram altın fiyatları serbest piyasada 385 lira seviyesinde bulunuyor.
ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR?
Çeyrek altın serbest piyasada 618 lira alış ve 632 lira satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.
Cumhuriyet Altını
2.466,90
2.524,90
Yarım Altın
1.233,40
1.264,40
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