05 Mayıs 2020, Salı

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5 Mayıs altın fiyatları! Çeyrek altın ne kadar?

5 Mayıs altın fiyatları!
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Güncelleme Tarihi: 05.05.2020 Giriş Tarihi: 05.05.2020

5 altın fiyatları vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Çeyrek ve fiyatları haftanın ikinci işlem günü olan 5 Mayıs gününe aşağı yönlü hareketle başladı. Peki, 5 Mayıs Gram ve ne kadar? fiyatları...

Altın fiyatları 5 günü vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. Özellikle ay başı maaşını alan ve altına yatırım yapmak isteyen vatandaşlar altın fiyatlarını araştırıyor.

GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?


fiyatları geçtiğimiz güne 386 lira seviyesinden başlamıştı. Bugün düşüş gösteren gram altın fiyatları serbest piyasada 385 lira seviyesinde bulunuyor.

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

serbest piyasada 618 lira alış ve 632 lira satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

Cumhuriyet Altını


2.466,90


2.524,90


Yarım Altın


1.233,40


1.264,40

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