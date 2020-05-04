Başkan Erdoğan'dan flaş açıklama! 7 şehire giriş çıkış kısıtlaması kaldırıldı
Corona virüsü salgını tüm dünyada ve ülkemizde etkisini göstermeye devam ediyor. Alınan önlemler kapsamında büyükşehirler ve Zonguldak ilinde giriş çıkış kısıtlaması getirilmişti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından 7 şehirde kısıtlamaların kaldırıldığını açıkladı. Peki, hangi şehirlerde giriş çıkış yasakları kaldırıldı?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından corona virüsü gündemi hakkında açıklamalarda bulundu.
HANGİ ŞEHİRLERDE GİRİŞ ÇIKIŞ YASAKLARI KALDIRILDI?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "0,14 yaş grubu hafta içinde 13 Mayıs çarşamba günü, yine 11 – 15 saatleri arasında yürüme mesafesiyle dışarı çıkarılabilecek. 15 – 20 yaş ise, 15 Mayıs cuma günü yine aynı şartlar ve saatlerde dışarı çıkabilecektir. Sonraki haftalarda da aynı uygulamayı devam ettireceğiz. Dolayısıyla bu hafta sonu da sokağa çıkma sınırlaması uygulamamızı sürdürüyoruz. halen 31 ilde uygulanan şehirler arası giriş çıkış sınırlandırmasını ilk etapta bu geceden itibaren 7 ilimiz için bitiriyoruz. Antalya, Aydın, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin ve Muğla'dır. Her hafta illerimizle ilgili değerlendirme yapacak, gelişmelere göre karar vereceğiz. Diğer 24 ilimizdeki giriş çıkış sınırlaması 15 gün süreyle uzatılmıştır. İstanbul, Ankara, İzmir'deki ticari taksiler için tek çift plaka uygulamasını 5 Mayıs itibariyle sona erdiriyoruz. " ifadelerini kullandı.
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